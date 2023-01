Qué pasó con Cipriano Charrez, el alcalde de Ixmiquilpan que ocasionó que un joven muriera calcinado

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que un juez de control penal de Pachuca sentenció a dos años y 10 meses de prisión al ex diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional, Cipriano Charrez Pedraza, pero ya cumplió su condena.

La procuraduría estatal refirió que a más de tres años de la comisión del delito, un juez condenó a dos años y 10 meses de prisión por el delito de homicidio culposo y omisión de auxilio, en agravio del joven Iván “N”. Sin embargo, el ex legislador federal y ex alcalde de Ixmiquilpan fue liberado el pasado 9 de octubre de 2022, tras cumplir la pena que no se había sentenciado en contra del ex servidor público.

El 6 de octubre de 2018 en la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento del municipio de El Cardonal, el vehículo que conducía el entonces diputado federal de Morena se impactó con otra unidad en la que viajaba el joven Iván, quien perdió la vida. El legislador federal fue desaforado por unanimidad por la Cámara de Diputados y posteriormente fue aprehendido por elementos de la PGJEH, que lo acusó del delito de homicidio culposo, por lo cual fue vinculado a proceso y recluido en el Cereso de Pachuca.

Charrez cumplía con prisión domiciliaria en lo que se dictaminaba su sentencia

FOTO: Archivo

Después de tres años de prisión, el ex alcalde de Ixmiquilpan dejó la prisión al concederle arresto domiciliari, debido a problemas de salud, así como una multa económica de 500 mil pesos, como parte de la reparación del daño a los deudos de la víctima de 21 años de edad.

También el ex legislador federal fue acusado por su hermano, el también ex presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, que lo acusó de intento de homicidio en 2019, por lo que se integró otra carpeta de investigación en su contra por el delito de tentativa de homicidio. No obstante, el ex alcalde emanado del Partido del Trabajo (PT) otorgó el perdón legal a Cipriano Charrez, por lo cual sólo se mantuvo la acusación por el delito de homicidio culposo por el caso del joven Iván.

