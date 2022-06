Cipriano Charrez continuará en la cárcel pero con reclasificación de delito

La jueza de control Karina Vertiz Marín reclasificó de homicidio doloso a homicidio culposo el delito imputado al exdiputado federal Cipriano Charrez Pedraza por la muerte, a causa de calcinación, de un joven de 21 años, después de que la camioneta Ford Raptor del entonces integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impactara con el Pointer en el que viajaba la víctima, que se encontraba detenida en un semáforo la madrugada del 6 de octubre de 2018.

No obstante la reclasificación del tipo de homicidio, al también ex legislador local se le dictó, nuevamente, la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple desde el 20 de septiembre de 2019 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, aunque su detención no se debió a este caso (causa penal 284/2019) por el cual contaba con un amparo, sino a un proceso por intento de homicidio del que lo acusó su hermano Pascual Charrez, entonces alcalde de Ixmiquilpan, quien en enero pasado le otorgó el perdón legal.

En el desarrollo de la audiencia en cumplimiento de ejecutoria de amparo 1033/2021 promovido por la defensa del acusado al señalar presuntas irregularidades por parte de la justicia local, la jueza consideró que Cipriano cuenta con el poder político y la capacidad económica para evadirse o intentar amedrentar a las víctimas indirectas, que es la familia del joven fallecido, por lo que igualmente modificó la medida de prisión preventiva oficiosa a justificada.

Lo anterior fue visto por la defensa de Charrez Pedraza como una acción para mantenerlo en la cárcel aun con la reclasificación, que derivó de un ordenamiento federal, tras un amparo. El Ministerio Público alegó que existe temor de la familia y de quienes han declarado en contra de Cipriano, por lo que la jueza argumentó que al mantenerlo en prisión se da seguridad a estas personas y se evita que se obstaculice el proceso.

Por esta resolución, Vertiz Marín dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso por homicidio doloso del 27 de junio de 2019 —que amerita prisión oficiosa— y lo vinculó de nuevo a proceso por el delito de homicidio en grado de culpa, además de mantener la acusación por omisión de auxilio.

El resolutivo —anticipó la defensa del morenista— se impugnará de fondo, por lo que consideró que pronto podría recuperar su libertad.

"Ya el juzgado de Distrito, el Tribunal Colegiado, y nuevamente el Tribunal Colegiado, le está dando la razón. Esta vez la jueza tuvo que modificar nuevamente sus hechos, como lo ha hecho en todas sus audiencias, y apoyando y justificando las faltas de argumentos del ministerio público, al que siempre le corrige", se dijo al término de la audiencia.

A las afueras de los juzgados, que se encuentran junto al Cereso de Pachuca, simpatizantes de Charrez se reunieron a la espera de su liberación, que no llegó.

¿Cómo llegó Cipriano Charrez a prisión?

Después de que se difundieran videos en los que se mostraba al entonces diputado en funciones salir de su vehículo y ser auxiliado para retirarse del lugar, mientras el auto de la víctima estaba en llamas, la procuraduría estatal (PGJEH) inició una carpeta de investigación por homicidio culposo y omisión de auxilio, por lo que solicitó, el 19 de octubre de 2018, su desafuero.

Con mayoría de votos —347 a favor , 36 en contra y 53 abstenciones— la Cámara de Diputados aprobó que se le separara de su cargo y quedara sujeto a jurisdicción de tribunales competentes, en una comparecencia en la que el miembro de Morena acusó un linchamiento mediático y jurídico.

Según el informe de criminalística de campo del 6 de octubre de 2018, que elaboraron peritos de la PGJEH, al interior de la camioneta había vasos, refrescos, agua mineral y una botella de alcohol de marca Buchanan’s.

Asimismo, de acuerdo con el dictamen de vialidad terrestre que es parte del expediente de la causa penal, Charrez era el conductor de la unidad y se trasladaba a una velocidad aproximada de 132.3 kilómetros por hora, cuando la permitida era de 60 kilómetros.

Cuando el diputado, ya sin fuero, fue detenido el 20 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México, contaba con un amparo por este caso, de igual forma, buscaba un acuerdo con la familia de la víctima para obtener el perdón legal; no obstante, la procuraduría le imputó otro presunto delito por el cual se libró orden de aprehensión: intento de homicidio. El denunciante fue su hermano Pascual Charrez, quien en ese momento era presidente de Ixmiquilpan, cargo en el que sucedió a Cipriano.

Pascual denunció que Cipriano intentó “estrangularlo”, “después de sacarlo a la fuerza de su casa”, con cuatro hombres más. A él, en tanto, lo acompañaban otras dos personas (causa penal 648/2019).

Cipriano acusó a su hermano de ser instrumento del gobierno estatal, con el que había rivalizado políticamente, para que fuera encarcelado, debido a que por el otro caso no podía ser detenido por el recurso legal que había obtenido.

En la víspera de la última audiencia, Cipriano Charrez Pedraza informó a través de una carta escrita en el Cereso que el 21 de junio presentó una denuncia en la Procuraduría contra la jueza de control Karina Vértiz Marín por los posibles delitos de abuso de autoridad, privación Ilegal de la libertad, discriminación, ejercicio indebido del servicio público, tortura psicológica, omisión de auxilio y lo que resulte, "por todos los abusos que cometió contra mi persona abusando de lugar qué ocupa como Jueza y el mal uso de la ley para dañar mi persona y encarcelarme por casi tres años de manera injusta e ilegal".

Con la posibilidad que creía, en ese momento, de ser liberado y llevar el proceso en libertad, expuso: "En tres ocasiones la autoridad Federal me ha dado la razón y esta jueza Karina Vértiz Marín no le ha importado todo el daño que me ha causado, no le importado torcer la ley y es justo que ahora que tengo las pruebas esta persona corrupta sea llevada ante un tribunal y sea juzgada".

Por su denuncia, la PGJEH dio inicio a la carpeta 12-2022-08631.

