VIDEO | Un perrito quedó atrapado en una casa en llamas y bomberos logran rescatarlo

En redes sociales se ha viralizado el momento exacto en el que elementos del Heroico cuerpo de Bomberos rescataron con vida a un perrito que quedó atrapado durante el incendio de una casa en Mazatlán, Sinaloa. Aparentemente, los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero en el fraccionamiento Fuentes del Valle; no obstante, los clips comenzaron a circular este jueves 19 de enero.

De acuerdo con las autoridades el día de los hechos la familia se percató de que había un fuerte olor a humo dentro de la casa y al hacer una revisión se dieron cuenta de que una habitación se estaba quemando; rápidamente los habitantes de la vivienda consiguieron salir del lugar antes de que las llamas se intensificaran, pero durante el desalojo perdieron de vida a su mascota, un perrito, quien se quedó atrapado en el fuego.

Con equipo necesario los bomberos combatieron el fuego. Foto: captura de pantalla.

Luego de ponerse a salvo, los dueños de la vivienda alertaron a las autoridades de lo que estaba ocurriendo y a la escena arribaron elementos del Heroico cuerpo de Bomberos, quienes constataron que las personas se encontraban ilesas, pero recibieron la notificación de que un canino estaba atrapado dentro de las llamas. Aún cuando el incendio no estaba controlado, un grupo de bomberos decidió entrar al domicilio para rescatar al canino.

Entre aullidos y ladridos, el animal fue encontrado por los bomberos, quienes de inmediato lo sacaron de la casa y lo entregaron a rescatistas para que revisaran su estado de salud. Derivado de que el perrito pasó un tiempo considerable exponiéndose al fuego, su cuerpo presentaba algunas quemaduras, por lo que necesitaba atención veterinaria. “Presentaba quemaduras e intoxicación pero estaba con vida, y se logró rescatar, extinguir el incendio con éxito. Sí requería atención veterinaria pero no había compromiso de la vida”, mencionó ante medios de comunicación Édgar Peinado, comandante de Bomberos de Mazatlán.

No hubieron heridos, ni lesionados. Foto: captura de pantalla.

Por su parte, los dueños de la mascota no presentaron lesiones y no requirieron atención médica, esto debido a que evacuaron a tiempo la casa. No obstante, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal quienes estuvieron atentos a cualquier situación y pendientes sobre el estado de salud de las personas que vivían en el domicilio.

