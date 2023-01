Conase y Marina participan en investigación del homicidio de Martha Esther Rodríguez

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, confirmó la colaboración de diversas instancias de seguridad federal y estatales en la investigación del homicidio de la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Martha Esther Rodríguez, registrado el pasado 11 de enero en el municipio de Villa de Álvarez.

La mandataria estatal informó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con ella colaboran la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Vizcaíno Silva afirmó que se tienen avances en el esclarecimiento de este homicidio, el segundo de un elemento de una corporación de seguridad de Colima en lo que va del año y el de más alto rango desde incremento de la violencia en el estado desde enero del 2022.

“Hay muchos avances; sin embargo, para lo que nosotros, es primordial, es cuidar la investigación para poder garantizar que se resuelva este tema, que se pueda llegar al fin último que es detener a los responsables y poderlos vincular a proceso y que se pueda obtener la justicia en este, como en todos los casos”.

Investigación de varias autoridades Foto: Especial

Operativos en la investigación

Asimismo, confirmó una serie de operativos en torno a esta investigación, en los que han participado helicópteros y equipo aeronáutico, aunque aseguró que esta no es la única ocasión en que han apoyado a la entidad.

“Los operativos que se han estado viendo no solamente tienen relación con este hecho, en términos generales no es el primer momento ni la primera ocasión que habiendo o no un hecho de alto impacto como este, tenemos presencia de la Marina, de helicópteros y de equipo aeronáutico especializado que ya nos ha estado apoyando en otro momento”.

Por último, indicó que la FGE tiene la información disponible y anunció que en los próximos días se va a dar un informe detallado, al asegurar que sí hay avances importantes al respecto.

