FOTOS | Llega la Guardia Nacional al Metro de la CDMX: los efectivos no portan armas

La Guardia Nacional ha comenzado a llegar al Metro de la Ciudad de México. De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, los elementos no irán armados dentro de las instalaciones, por lo que sus labores se limitarán a la vigilancia, al auxilio d de los pasajeros y a la detención de los que incurran en algún tipo de delito.

El Manual para el Usuario del Metro señala que queda prohibido transportar “materiales inflamables de fácil combustión o malolientes, ni portar armas de fuego o punzocortantes” que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Los uniformados estarán dispuestos en andenes, estaciones, así como en los Centros de Transferencia Modal que están conectados a este servicio.

El Metro informó que a partir de las 14:00 comenzará oficialmente la operación de los seis mil efectivos de la Guardia Nacional ingresarán a todas las estaciones del Metro, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la seguridad para los usuarios.

"Es una instalación estratégica de seguridad que moviliza alrededor de 4 millones de usuarios al día, por lo que la presencia de la Guardia Nacional beneficiará a los usuarios", informó el STC.

Los agentes vigilarán todas las zonas del STC en la capital. FOTO: Israel Lorenzana.

No es militarización: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que están militarizando el Metro al enviar a que la Guardia Nacional tome el control de la vigilancia en sus instalaciones; justificó que se tomó la decisión porque quieren evitar más fallas y accidentes anormales y con ello “psicosis” en la población.

López Obrador dijo que su gobierno asumirá los costos políticos de tener a la Guardia en el Metro, frente a críticas que acusan militarización, pues dijo que primero está la seguridad de la población.

El presidente también resaltó que, además del apoyo de la GN, el gobierno de Claudia Sheinbaum recibiría presupuesto público federal para inyectar al Metro, si lo requiere. Resaltó además que las acciones en el Metro que están tomando “no les va a gustar a algunos, ya lo sabemos, no les gusta nada”, pero con esto estarán seguros los usuarios.

“Hay una situación que no podemos negar, no es culpar a la cuestión política, de que pudiese ser por alguna negligencia lo que está sucediendo en el Metro, no, es evidente de que hay un ambiente enrarecido en lo político, en los medios, hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del gobierno y todo esto es porque no mandan ellos porque no mandan antes, porque ya no pueden robar, para decirlo con claridad. Entonces, quieren, con el llamado poder mediático someter”, señaló.

Los elementos fueron instruidos para llegar a las estaciones. FOTO: Especial.

Morena de la CDMX respalda esta acción

Morena Ciudad de México respaldó las medidas adoptadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el resguardo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN). El presidente de este instituto político local, Sebastián Ramírez expresó que con la presencia de seis mil elementos de la Guardia Nacional “se evitará que personas mal intencionadas vulneren la integridad de los usuarios”.

Asimismo, reconoció las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado para la rehabilitación del Metro, inaugurado hace 53 años. Entre ellas, dijo la modernización integral de la Línea 1 con una inversión de 37 mil millones de pesos, con la que se restaura en su totalidad el túnel; se sustituyen vías y durmientes, así como instalaciones eléctricas y cárcamos. Además, se tendrá un nuevo Sistema de Control y Seguimiento (CBTC) y se realizó la adquisición de 29 trenes nuevos.

También, se destinó 4 mil 500 millones de pesos para el Proyecto Metro-Energía que contempla la construcción de tres edificios para albergar cuatro transformadores que suministrarán de energía a las Líneas 1, 2 y 3. Sumado a esto, se invirtieron 320 millones de pesos para la edificación del nuevo Puesto Central de Control (PCC-1) para las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6; este se ubica en las instalaciones del C-5.

Ninguno de los elementos va armado durante estas labores. FOTO: Israel Lorenzana

Dijo que los números demuestran que, desde la llegada de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a la administración capitalina, los recursos que se destinan anualmente para la operación del Metro han aumentado. Agregó que entre 2019 y 2023 el Metro ha recibido 85 mil 713.2 millones de pesos, cantidad superior en 7 mil 795 millones de pesos a lo que se le otorgó entre 2013 y 2017.

En tanto, de 2018 a la fecha su presupuesto incrementó 27.1 por ciento, es decir, 4 mil 193.2 millones de pesos más a lo ejercido hace cinco años. Mientras que el presupuesto que se ejercerá durante este 2023, será 4.6 por ciento mayor al que tuvo en 2022, con un aumento de 857.3 millones de pesos.

“En Morena Ciudad de México reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de Yaretzi y con los lesionados del accidente de la Línea 3 y confiamos en el trabajo que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar las causas que originaron este suceso”, concluyó.

El Metro contará con un robusto equipo para atender emergencias e incidencias. FOTO: Israel Lorenzana.

El PAN muestra recelo

El PAN en el Congreso capitalino expresó su preocupación por la entrada de la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México con el propósito de realizar labores de vigilancia. Los legisladores señalaron que esta determinación tiene dos posibles causas.

La primera, dijeron es la posibilidad de qué exista una amenaza real a la seguridad del Metro y por ende a la seguridad nacional.

Por lo que, al ser un medio que transporta a millones de personas al día, exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum “transparencia y claridad” sobre el asunto.

Mientras que, la segunda opción, apuntaron es que “se haya perdido la confianza en el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch”, toda vez que son sus elementos los que han resguardado este sistema de transporte. Expresaron que la mandataria capitalina “tal vez considera que nuestra policía civil no está en capacidad de salvaguardar las instalaciones estratégicas de la Ciudad de México”.

Finalmente agregaron que ante esto situación “le expresamos nuestro respeto y confianza al trabajo que venido realizando el secretario, Omar Garcia Harfuch”.

Con información de Cinthya Stettin, Carlos Navarro, Iván Evair Saldaña y Noemi Gutiérrez

