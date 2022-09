Rubén Moreira: "La iniciativa de Yolanda de la Torre no es sobre la GN"; PRI votó en contra de la propuesta del gobierno

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, comentó que sin el Ejército no va a haber paz.

Aclaró que la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre no habla de la Guardia Nacional y los priistas votaron en contra del modelo de GN planteada por el Gobierno federal.

"En la Constitución, en un artículo transitorio de una reforma de 2019, se establece que en dos años el Ejército no puede participar en temas de seguridad, es decir, que si hay una balacera en este momento en Tamaulipas, no se le puede hablar al Ejército, ningún soldado puede intervenir", explicó.

Destacó que hace falta entender la iniciativa de la diputada Yolanda, ya que solo propone que a partir de 2024, haya cuatro años más para que el Ejército pueda realizar tareas de seguridad si se le requiere, más no que la GN se mantenga adscrita a la Sedena.

Detalló que un transitorio perdido de la reforma se indicó que en 2024, el Ejército se regresara a los cuarteles, y a partir de ese año ningún gobernador puede llamarle al Ejército para que asuma tareas de seguridad.

Moreira destacó que a su juicio, los encargados de la seguridad en el país deben los tres órdenes de gobierno y debe haber un plan multidimensional.

Respecto al tuit de Roberto Madrazo en el que hacía referencia a Alejandro Moreno y su pacto con Moreno, destacó que lo respeta mucho.

"Son dos cosas distintas y Acción Nacional tiene que reflexionarlo, no es provocación lo que voy a decir, pero por qué el estado de Guanajuato no dice que ya no requiere al Ejército".

Contó que durante el tiempo que fue gobernador, solicitó que las Fuerza Armadas los auxiliara en Coahuila y les fue "muy bien", 80 por ciento menos homicidio, pero para ello firmó una solicitud, porque de lo contrario no podía actuar.

Señaló que hay estados como Coahuila que están a punto de ya no requerir al Ejército, pero hay otros que están muy lejos.

"Sin el Ejército no va a haber paz, porque es tarea que solamente en este momento puede hacer el Ejército", afirmó.

Expresó que si se sigue con la lógica de culparse los unos a otros, tampoco habrá paz.

Además, indicó que no acompañan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un modelo de policía, la GN, dentro de la Sedena, "no dije dentro del Ejército".

Finalmente, insistió en que la seguridad solo es producto de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como de la creación de empleo y terminación de ambientes criminógenos.

Zambrano respalda al PAN

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, reconoció que la coalición Va por México está en riesgo por la iniciativa que presentó el PRI para ampliar el plazo del Ejército en las calles a nueve años.

“Vamos a esperar para ver que sucede, pero por su puesto que pone en riesgo la alianzas”, apuntó en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.

El líder del Sol Azteca anotó que esta iniciativa no estaba en el conocimiento de su partido o del PAN. “En ningún momento se había discutido o planteado en la coalición Va por México”, afirmó.

Aseguró que la propuesta priista contraviene toda la lógica de preocupación por el militarismo que han expresado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El problema no es más militares, sino la estrategia que ha fallado”, detalló.

Aseguró que en el PRD acompañarán una reforma de esta magnitud.

Al ser cuestionado sobre los argumentos de defensa del legislador tricolor, Rubén Moreira, el dirigente partidista aseveró que “los están inventando”, recordó que la ley señala que el plazo de las Fuerzas Armadas es hasta marzo de 2024, es decir más de año y medio para llegar a esa fecha.

Por ello, cuestionó al Revolucionario Institucional de presentar este proyecto de reforma en estos tiempos. “En año y medio pueden pasar muchas cosas”, mencionó.

