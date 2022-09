López Obrador promete que no habrá aumento a impuestos, gasolinas, ni electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelanto que en el Paquete Económico 2022 que se presentará el próximo jueves no se consideran aumentos de impuestos y tampoco subirán los precios de los energéticos

En la conferencia matutina en el Salón Tesorería, el mandatario federal dijo que se van a garantizar los recursos para la entrega de los Programas de Bienestar y las obras prioritarias.

"No hay aumentos impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diesel, no aumenta el gas, vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados destinados al bienestar de la gente", reveló.

Prometió mantener la economía.

López Obrador no descartó que se realicen nuevos ajustes en la administración pública para generar ahorros, y aseguró que no habrá despido de trabajadores.

"Poco pero si vamos a hacer algunos ajustes para seguir liberando fondos para el desarrollo, pero no a salarios para que no no hay despidos", explicó.

El jefe del ejecutivo federal reiteró que se mantendrá una política de austeridad en la administración pública federal.

"Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda", aseveró.

Dijo que se mantendrá la austeridad.

