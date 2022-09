Decir que la Guardia Nacional no será bélica es un engaño retórico, señala investigadora

La organización Seguridad Sin Guerra convocó a una movilización en contra de la militarización, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control total de la Guardia Nacional.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del CIDE, comentó que es importante que la sociedad sepa que la Guardia Nacional no es un cuerpo de combate a la delincuencia organizada, sino que se encarga de realizar actividades de seguridad ordinarias, como poner multas de tráfico.

"Es importante entender que esto no es darle facultades al Ejército para combatir a la delincuencia organizada, sino para hacer tareas de seguridad ciudadana, para intervenir conversaciones mías, tuyas, de cualquier persona, de podernos detener en la calle, de poder entrar a nuestros domicilios para hacer cateos, es bastante serio porque además lo que se prevé en estar reforma es darle fuero militar, es decir, vamos a tener poco más soldados 350 mil soldados en la calle con fuero, con un sistema de tribunales distinto a la justicia civil", explicó.

La académica detalló que la GN realizaría tareas que ponen riesgo los derechos de las personas.

"Yo no sé qué quiere decir eso de un ejército no bélico, francamente, me parece un engaño retórico, porque justamente el día antes de que se aprobara la reforma en la Cámara de Diputados hubo una balacera en Tamaulipas en la cual una familia que viajaba en su coche, se cruzó un retén militar, y fue ejecutada una niña de cuatro años, y al hermano lo hirieron", expresó Pérez Correa.