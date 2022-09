AMLO: No hay "tapados" para candidatos en la CDMX

Al enfatizar que no hay tapados ni dedazos en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve como posibles candidatos a jefe de gobierno a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres; el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

En la Mañanera, López Obrador dijo que mediante encuestas se definirá al candidato o candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Pues ya, no hay tapados, ya acabas de mencionar cuatro, y debería haber más”, dijo.

“Ahora yo no podría decir, en unos días que lo piense y todos tiene derecho y además ya no hay tapados, y se van a inscribir, es algo muy importante porque va a inscribirse y el Congreso o el Consejo en este caso de Morena Aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10, o 20 o 30 los que inscriban o menos cinco y esos compañeros ciudadanos, ciudadanas van a encuestas para ver quién es quién con la gente porque es el pueblo el que manda”, afirmó el presidente.

AMLO advierte a quienes esperan una señal

En la conferencia de prensa matutina, manifestó que así se decidirá al candidato o candidata:

-¿La secretaria Rosa Icela le ha manifestado tener interés?, se le cuestionó.

-No, no, pero es libre y Irene también posibilidad como todos,

“Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado y dos no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato,ni a ningún partido, es una etapa nueva”

El presidente advirtió que aunque quienes esperan “una señal, se van quedar esperando una señal, que se sienten, que busquen una silla para que no se van a cansar esperando la señal, no va haber señal”.

RMG