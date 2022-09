Prisión Preventiva Oficiosa: Guía para entender si es constitucional y por qué su discusión en la SCJN

Este 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional, lo cual ha generado un fuerte debate entre la sociedad, las fuerzas políticas del país e incluso instituciones internacionales de derechos humanos.

La discusión se avivó luego de que el Estado mexicano rechazó recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la violación de derechos en el caso de 2 mexicanos que pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin haber recibido una sentencia durante ese periodo.

La CorteIDH analizó en Brasilia el caso de los mexicanos Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés. García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos.

Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en temas de derechos humanos, profesor, consultor e investigador en derecho penal y violaciones graves a derechos humanos, detalló en entrevista con El Heraldo Digital que luego de la detención de algún presunto delincuente hay un lapso donde se analizan pruebas para saber si se vincula o no a proceso a la persona y es justo en ese momento cuando se decide qué medida de las 14 que existen se le aplicará:

La prisión oficiosa es de las más usadas, pero no es algo de este sexenio, de hecho, la primera consolidación de esta figura fue en 2008, pero en 2019 el Congreso mexicano aprobó una reforma que amplió el catálogo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona de forma automática y sin análisis judicial, entre ellos violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas.

El catedrático Eliud Tapia comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia han señalado que garantías como la libertad y la presunción de inocencia son violadas al encarcelar sin antes de que haya un juicio y una sentencia.

“La peligrosidad está basada en situaciones particulares, no en la presunción del delito. Hacen parecer culpables cuando no hay sentencia, sólo captura… Es el juez quien determina, no la policía cuando aprehende”, aseguró.