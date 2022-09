Ken Salazar afirma que "hay miedo" por la inseguridad en México

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que en sus recorridos por el país y en pláticas con la ciudadanía existe “miedo” por la inseguridad.

Afirmó que un país tendrá prosperidad si hay seguridad. Al participar en la Primera Convención Binacional organizada por The American Society of México 2022 para afianzar el futuro de la relación Estados Unidos-México, el diplomático recordó que estuvo de visita en Zacatecas y Durango, en donde señaló que la “prosperidad, la seguridad de un pueblo son uno y no puede haber prosperidad si no hay seguridad, si el pueblo vive miedo no puede haber prosperidad”.

Sin embargo, señaló que si se observa el desafío de la seguridad como socios se tiene que trabajar juntos para tener éxito.

Al concluir su participación, el embajador de Estados Unidos, no respondió a la crítica del canciller Marcelo Ebrard por las alertas de viaje que emite su país ya que las calificó de unilaterales.

Buena relación en seguridad

En una breve declaración, Salazar dijo que en materia de seguridad llevan una buena relación con el gobierno de México y se inició una etapa nueva con el Entendimiento Bicentenario.

En su intervención, refirió que en octubre se tendrá “un diálogo a los niveles más altos en Washington D.C. sobre la seguridad entre México-Estados Unidos y de qué manera vamos a trabajar para que haya más seguridad, para que el pueblo de México y también de los Estados Unidos pueda vivir más sin miedo”.

"Esto de la economía va a seguir y afortunadamente, tenemos un marco legal" Foto: Archivo

El futuro no está en China, está en “aquí” (en México

Destacó que la relación entre ambos países “es fuerte y es para siempre”.

Al participar en la Primera Convención Binacional organizada por The American Society of México 2022 para afianzar el futuro de la relación Estados Unidos - México, manifestó que se debe apoyar el T-MEC (el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

El embajador Salazar expresó “¿dónde está el futuro de los Estados Unidos y México? Está aquí, está con arriba de 300 millones de estadounidenses y 130 millones de mexicanos y ahí estamos alineados, sabemos nosotros que el futuro de nuestras naciones No está acá, no está con China, que tiene otra m diferente vista de las libertades, de la democracia, de la función del gobierno, del papel tan importantísimo de las mujeres”.

Agregó que en “esto de la economía va a seguir y afortunadamente, tenemos un marco legal, durable y que se tiene que apoyar, y eso es el TMEC, entonces, cada uno de ustedes, y lo sé porque he hablado mucho con Larry, Patricia y los demás, tenemos que apoyar ese marco”.

Comentó que para que la relación bilateral prospere se requiere de Educacion, salud y seguridad.

“Tenemos que tener una vista y un marco regional, donde Mexico Estados Unidos canada otros países tenemos que trabaja r juntos en esto de la migración porque sabemos que se requieren trabajadores buenos en los Estados Unidos y también acá en Mexico”, expuso.

