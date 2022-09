Ebrard arremete contra Salazar; el diálogo sobre la seguridad se hará con Blinken

Al externar su inconformidad por las alertas de viaje que emite Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que el tema de seguridad lo abordará el 12 de septiembre con el secretario de Estado, Antony Blinken, —quien asiste al Diálogo Económico de Alto Nivel en Monterrey— ya que ambos países con corresponsables.

Afirmó que en el marco del Entendimiento Bicentenario entre ambos países existe un plan de acción en la materia.

“Tenemos un plan de acción, somos corresponsables de los resultados de seguridad, ya no es de que el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) nos diga qué hacer, para eso hay un plan ¿dado a conocer por quién? Blinken y yo”, manifestó.

En entrevista tras la inauguración de la nueva Oficina de Pasaportes Poniente Álvaro Obregón - Cuajimalpa, el canciller indicó que el flujo turístico y de vuelos entre ambos países no coincide con esas alertas que emite Estados Unidos.

Este fin de semana y el lunes, el embajador Ken Salazar visitó Zacatecas (que tiene alerta roja de viaje para Estados Unidos) y Durango,

-¿Inquieta el activismo del embajador norteamericano?, se le cuestionó al canciller.



-No, no. Él puede ir a donde quiera, pues que bueno. Creo que no había ido a Zacatecas antes, se ha de haber quedado muy impresionado de la belleza del estado ¿no? No, nosotros no tenemos inconveniente de que vaya a donde él quiera, acotó.

Ebrard Casaubon detalló que con Blinken también se abordarán los temas que se tratarán en la Cumbre de Líderes de América del Norte -encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau—que se realizará en México.

“Anticipo algunos: el tema de armas coincidimos totalmente con el presidente Biden, estamos en la misma línea; el tema de movilidad laboral, o sea aumentar el número de visas en vez de lo que vivimos todos los días; la infraestructura en toda la frontera norte; la tecnología, tratar de homogenizar tecnología 5G en lo que son puertos, aduanas, entre los dos países. Son algunos de los temas que seguramente, -y el tema del presidente López Obrador que es la inversión en el sur y en Centroamérica-, algunos de los temas que se van a tocar”, agregó.

Comentó se dialogará de la fecha del encuentro.

De la inauguración de la nueva oficina de Pasaportes, el canciller comentó que se trabaja para tener uno que esté entre los mejores del mundo por la importancia que tiene México.

Resaltó que se cuenta con oficinas modernas y accesibles.

La oficina ubicada en el Centro Comercial Samara Shop tendrá un horario extendido de 08:00 a 20:00 horas de lunes a domingo en donde se promedia que de tendrán 365 mil citas al año.

Cuenta con sala de espera, de lactancia, áreas de juegos, entre otros espacios incluyentes.

También asistieron a la inauguración el subsecretario Maximiliano Reyes; Thalia Concepción Lagunas, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda; Carlos Alfonso Candelaria López, director general de Oficinas de Pasaportes; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, entre otros.

