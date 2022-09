Renán Barrera denunciará a feministas: "Hay que marcar una clara distancia entre el respeto a las libertades y el daño al patrimonio"

Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2022.-El alcalde Renán Barrera Concha informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de daño al patrimonio, luego de la protesta del #28S en el que feministas intervinieron y prendieron fuego a letras turísticas de Mérida en la Plaza Grande. De hecho, recalcó que en esta ocasión no va a retirar la denuncia penal “porque hay que poner un alto a estos actos”.

Se trata de la segunda ocasión que el presidente municipal denuncia a manifestantes feministas, pues en el 2019 hicieron pintas al Monumento a la Madre en otra protesta por Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

En entrevista, el panista declaró que retiró la primera denuncia luego de llegar a un acuerdo con grupos feministas y reflexionar sobre el tema, pero que en esta ocasión no lo hará. De hecho, recalcó que están revisando imágenes de lo sucedido en la manifestación de anoche.

La Fiscalía se encargará del caso.

“Esta vez no voy a eliminar la denuncia, se va a proceder pues hay que marcar una clara distancia entre el respeto a las libertades y el ataque a las libertades de terceros y el daño al patrimonio. Si no ponemos un alto en este momento, mañana empezará a dañar establecimientos y comercios, empezarán los robos y otras acciones que nada tienen que ver con la causa que defienden”, advirtió.

Barrera Concha catalogó como “inadmisibles” esos actos y que por eso hay que tomar medidas para que no se repitan hechos que ocurren en otros puntos del país, en donde se han quemado palacios de gobierno e incendiado comercios.

“La denuncia no significa que no estamos respetando libertades, pero también hay que respetar el derecho a la ciudad. Esa tradición de otros estados de vandalizar, no la vamos a permitir en Mérida “indicó.

El alcalde abundó que al prender fuego a las letras, se puso en riesgo a las propias participantes de la protesta, por eso mismo procedió formalmente a presentar la denuncia ante la Fiscalía.

El alcalde actuará en contra de las manifestantes

“Siempre estamos abiertos al diálogo, a la reflexión, a la libre manifestación de ideas, pero que eso no se confunda con actos de vandalismo, y eso como Ayuntamiento no lo vamos a permitir”, insistió.

Agregó que luego de que la Fiscalía termine con sus investigaciones y deslinde responsabilidades, se van a mandar a hacer otras nuevas letras turísticas.

