Renán Barrera: “Si nos respetamos, todos los triunfos son posibles”

Mérida, Yucatán, 22 de agosto de 2022.- Al rendir su primer informe de resultados, el alcalde Renán Barrera Concha declaró que Mérida está de regreso y viene más fuerte que nunca y, en un claro mensaje político, señaló que “si nos respetamos unos a otros, todos los triunfos son posibles”.

Ante cientos de invitados reunidos en el Centro Internacional de Congresos, incluido el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, también señaló que la política no es una tarea que inflama a los egos en competencia por niveles que no se merecen.

En el evento, en el que estuvieron presentes el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, y la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, señaló que el futuro prometedor se basa en el presente bien cimentado que están construyendo con ahínco.

Durante su informe, correspondiente al primer año de su tercera administración municipal, enumeró los resultados obtenidos en movilidad urbana y vialidades; servicios públicos; recuperación económica; medio ambiente; desarrollo social y humano; y seguridad pública y la participación social.

En esos puntos, destacó los programas de combate a la pobreza, como la inversión de 287 millones de pesos en acciones de vivienda, baños y techos para las familias que viven en un entorno vulnerable, principalmente en las comisarías. También resaltó el programa “Rezago cero” en el que se ejercieron 36 millones de pesos para 10 kilómetros de redes de agua potable, 14 de ampliaciones eléctricas y alumbrado público.

“La política no es esa tarea que inflama a los egos en competencia por niveles que no se merecen”, sentenció.

En ese sentido, Barrera Concha indicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Mérida se encuentra a 0.5 por ciento aproximadamente de lograr que todos los ciudadanos cuenten con esta infraestructura urbana. “La meta está próxima y el esfuerzo es el tirón definitivo”, declaró.

El alcalde también habló de la implementación de las calesas eléctricas para atraer el turismo a la ciudad; la construcción y rehabilitación de más de 89 kilómetros de vialidades; la primera ciclovía con neumáticos reciclados en la comunidad de Xcunyá; la entrega de 230 equipos del programa Computadora en casa para estudiantes; las nuevas rutas de transporte de Circuito Enlace para personas en situación de vulnerabilidad; el nuevo Centro de Apoyo a la Salud Mental; y la atención a 38 núcleos familiares del Refugio para Mujeres víctimas de violencia extrema, entre otros.

Durante su mensaje político, aseguró que siempre he contado con el acompañamiento y apoyo irrestricto del gobernador Mauricio Vila, de quien dijo es un amigo con el que le unen ideales por los que lucharon desde muy jóvenes, “y que hoy defendemos desde nuestras responsabilidades y trabajamos para seguir proyectándolos mañana”.

“El futuro prometedor se basa en el presente bien cimentado que estamos construyendo con ahínco. Tenemos el mismo ideal, hacer de Mérida y de Yucatán, sitios donde el bienestar sea de todas y todos; donde la convivencia y la cultura de la paz se vivan diariamente en los espacios públicos; donde la identidad que tenemos pueda extenderse a otros territorios, a otras entidades y regiones del país”, enfatizó.

Pidió ser juzgado por su trabajo.

Dijo que las acciones y no otros factores, son los que construyen las trayectorias sociales, ciudadanas y políticas. Por tal razón, los resultados deben hablar por uno y no uno hablar por lo que quiere hacer y no hace. “La política no es esa tarea que inflama a los egos en competencia por niveles que no se merecen”, sentenció.

Declaró que Mérida está de regreso y viene más fuerte que nunca gracias a sus ciudadanos, por lo que está volviendo a vivir y a recuperar tiempos perdidos. En ese contexto, señaló que la pandemia no debe ser olvidada, sino debe ser recordada como un ejemplo de resiliencia, adaptación y aprendizaje.

“Ante los vientos huracanados, la flexibilidad de los tallos permite el vaivén y el acomodamiento. La dureza de los troncos se quiebra ante la furia de la naturaleza. Mérida está de regreso. Viene más fuerte que nunca. Volvemos a la vida con madurez y mayor responsabilidad. Hoy sabemos que si vamos juntos nada nos puede vencer y si nos respetamos unos a otros, todos los triunfos son posibles”, recalcó.

Subrayó que Mérida, la de Yucatán, sigue adelante con la confianza de tener un destino esperanzador y una alianza ciudadana con sus gobiernos para hacerlo posible.

Sigue leyendo:

Competencia cerrada: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los punteros

Mauricio Vila es uno de los presidenciables del PAN para 2024, acepta Marko Cortés