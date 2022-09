Yucatán: Mauricio Vila apoya a estudiantes con la entrega de uniformes y paquetes de útiles escolares 

Para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo entre la niñez yucateca, el gobernador Mauricio Vila Dosal continúa con la entrega de uniformes y útiles del programa Impulso Escolar, que, además, representa un importante ahorro para los padres de familia de dos mil 850 pesos por cada estudiante.

Vila Dosal visitó la Primaria Federal “Vicente Guerrero”, ubicada en el sur de la ciudad, donde constató la distribución de los 267 mil 931 paquetes de útiles escolares que se están entregando a estudiantes de planteles públicos de nivel básico, así como 206 mil 534 kits, conformados por dos camisas, un par de zapatos y una mochila, que se destinan a toda la matrícula de primarias en la entidad, a través de una inversión estatal de más de 47.2 millones de pesos.

Acompañado de la directora del turno matutino del centro educativo, Cynthia Victoria Zapata Güémez, el mandatario también supervisó la entrega de desayunos escolares fríos y calientes, destinados a un total de 118 mil 512 niñas y niños, de preescolar, primero y segundo grado, en todo el territorio, a fin de que cuenten con esos productos alimenticios para un mejor desempeño y aprovechamiento.

Vila Dosal explicó la importancia de este programa que genera un ahorro para los padres de familia de más de dos mil 850 pesos por cada estudiante, pues, además, otorga a los niños y niñas todo lo necesario para iniciar su curso escolar y tengan las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje.

El gobernador destacó que, es triste cuando un alumno llega a la escuela y se encuentra con zapatos rotos, un niño que no tienen mochila y trajo una bolsa de súper, o un niño que en su casa no le pudieron comprar sus útiles escolares, por eso, "este programa genera que en las escuelas todos tengan lo mismo y ahora sí sea su esfuerzo lo que determine si les va bien o no en el salón de clases”, remarcó.

Entrega de uniformes y útiles escolares en Yucatán Foto: Especial

Apoyo a padres de familia

En presencia del Alcalde, Renán Barrera Concha, el gobernador recordó que a través de Impulso Escolar también se apoya a más de dos mil familias de artesanos yucatecos de 160 talleres, de Huhí, Homún, Hunucmá, Cuzamá, Tekit, Mama, Ticul, Tekax, Kanasín, Cansahcab, Acanceh, Espita y Mérida, quienes son los encargados de elaborar las camisas, mochilas y los zapatos que se incluyen en este esquema.

En el lugar Vila Dosal anunció que a través del programa federal “La escuela es nuestra” y el apoyo de su administración, se realizará el cambio de un transformador para evitar problemas eléctricos, además de acciones de pintura y cambio de mobiliario escolar para ofrecer espacios más cómodos y garantizar las mejores condiciones para el aprendizaje de los 597 estudiantes que integran la matrícula del plantel de ambos turnos.

Además, señaló que con el recurso de dicho esquema federal se remodelarán los baños y se dará mantenimiento al piso de la cancha de usos múltiples del plantel.

“Aquí en Yucatán trabajamos en equipo, con el alcalde, los secretarios y las demás instancias de gobierno, porque cuando trabajamos en equipo, obtenemos mejores resultados”, destacó.

El gobernador reconoció el compromiso y trabajo que realizaron los docentes durante la pandemia, así como el esfuerzo de los padres de familia y expresó que continuarán trabajando para garantizar que las niñas, niños y jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios, regresen a las aulas y concluyan su formación académica.

El titular de la Secretaría de Educación del estado, Liborio Vidal Aguilar, recordó que a una semana de haber iniciado el ciclo escolar 2022-2023 ya se tiene el 100 por ciento de la matrícula presencial de alumnos en todas las escuelas de Yucatán.

Con Impulso Escolar se atiende a 68 mil 489 alumnos de primero y segundo de primaria; 35 mil 369, de tercero; 102 mil 274, en cuarto, quinto y sexto; 20 mil 915, de primero de secundaria, y 40 mil 884, en segundo.

Los útiles varían según el grado, acordes con el cuadro básico de materiales, que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la meta de que todos tengan lo necesario para su permanencia y buen desempeño.

SIGUE LEYENDO

Los niños no están regresando a la escuela: AMLO tiene una hipótesis, pero indaga las causas

Limitan derecho a la educación de niños y jóvenes por su apariencia durante el regreso a clases presenciales

Calendario SEP: ¿Habrá puente o días festivos en el mes de septiembre?

DRV