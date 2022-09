Adán Augusto López: Si nos equivocamos, rectifiquemos sobre Fuerzas Armadas

Al comparecer en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que, si el gobierno se equivocó sobre la reforma a las Fuerzas Armadas y su permanencia en las calles hasta el 2028, pues se debe rectificar y aceptó las propuestas que ha realizado la oposición.

Durante su comparecencia en la Cámara alta, el encargado de la política interna del país pidió a senadores de oposición que se aproveche el momento para construir una minuta del quinto transitorio y, si es posible, ir a una reforma del séptimo transitorio en materia de Guardia Nacional.

Esto, luego de que la minuta que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, quedó suspendida en el Senado.

Por eso, el secretario de Gobernación abrió las puertas a la oposición para construir un acuerdo para un plan claro y objetivo, además de la evaluación permanente del avance de la Guardia Nacional.

"Si nos hemos equivocado rectifiquemos, pero rectifiquemos entre todos", pidió.

Apoyo para policías municipales

Aseguró que el debate no es si se militariza o no el país, sino la realidad es qué tanto se ha avanzado con la Guardia Nacional. Sostuvo que no hay policías capacitadas con el sentido del orden como la Guardia Nacional.

"No tienen los policías municipales ni una resortera para enfrentar a los delincuentes, no tienen la mínima de las preparaciones y eso desgraciadamente nos va a llevar tiempo. Las policías municipales han sido abandonadas por todos. No es culpa de los de ahora o de antes. Perdimos a las policías municipales y a las estatales. Contamos con una mano a las policías estatales que brillan", expuso.

El secretario de Gobernación se dio tiempo para decir que el senador Américo Villarreal "va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas".

