Adán Augusto López, con más exposición; Claudia Sheinbaum, con más positivos

En la nueva edición de A.R.M.A. Se refleja que el secretario de gobernación tiene una creciente exposición mediática, mientras que la jefa de gobierno de la ciudad de México atrajo reflectores por el cierre de los call centers fraudulentos.

Adán Augusto Lopez

Operando

Activo estuvo el secretario cabildeando distintos temas para el presidente López Obrador; unos le salieron bien y otro no tanto. Su tema más mediático fue que celebró la decisión de la SCJN de retirar la propuesta sobre la cancelación de la prisión preventiva oficiosa, esto generó el 16% de su cobertura. Durante la entrega del 4to informe se le vio muy cercano a Alito, ahora las pistas de esa conversación son más obvias. Adán apoyó la iniciativa militar del PRI de dejar al Ejército en las calles hasta el 2028 pero negó que haya algún acuerdo con Alito Moreno. El secretario no llegó a la Plenaria morenista de los senadores pero no impidió que el senador Alejandro Armenta llegará a la presidencia del Senado. Por último, distintas encuestas lo ubican detrás de Sheinbaum, Ebrard y Monreal. Fue el presidenciable que mayor cobertura recibió.

Alejandro Moreno

Cambio

Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Finalmente Alito cedió a las presiones y, a través de la diputada Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa para mantener a los militares en la calle hasta el 2028. La presentación de la propuesta generó el 22% de sus reflectores mediáticos. Como resultado de esta iniciativa sus aún “aliados” suspendieron temporalmente la alianza Va por México. Por lo pronto, puso en jaque a Marko Cortés y Jesus Zambrano quienes todavía no asumen una postura definitiva. La fiscalía de Campeche pidió su desafuero por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a lo que Ignacio Mier aseguró que el proceso es largo e implica un juicio, es decir, no habrá desafuero. La gobernadora Sansores aseguró que detendrá la filtración de los audios contra Alito porque así se lo recomendó su abogado. Por lo pronto, Alito se salva.

Marcelo Ebrard

Estratégico

Ebrard y Clouthier fueron los únicos secretarios de Estado que no desairaron a Ricardo Monreal en la plenaria morenista. Esta jugada le resultó benéfica al canciller pues fue su tema más mediático y generó el 22% de su cobertura. Asistió al 4to informe de gobierno de AMLO en Palacio Nacional. Adelantó que el expediente ya está completo para solicitar la extradición de Tomás Zerón, pero aún no sabe cuándo iniciará el proceso de extradición. Aquí le soplamos canciller: México e Israel no tienen tratados de extradición. Para el mundial de Qatar, la cancillería informó que instalarán el centro México Qatar 2022 con el fin de proteger y apoyar a los aficionados mexicanos. Asimismo, Ebrard desestimó que la disputa comercial llegue a un panel de controversias con Estados Unidos y Canadá. La senadora Malu Micher se reunió con Mario Delgado y le entregó supuestas pruebas de la promoción a favor de Sheinbaum y Adán. ¿Será que se sienten en desventaja?

Ricardo Monreal

Rebelde

En mi casa mando yo, ese fue el mensaje que mandó Monreal. Logró derrotar la operación política por parte del gobierno federal de imponer a su candidato en la presidencia del senado. Monreal se anotó una victoria y logró que Alejandro Armenta se impusiera y ganará la presidencia del Senado, esto valió el 24% de su cobertura. Por lo pronto, se aferra al poder y vive para contarlo otro día. El Senado aprobó en lo general la reforma para incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, Monreal fue el único senador que se abstuvo de votar en favor de la reforma. La respuesta de AMLO no tardó en llegar y lo tachó de falso e hipócrita. Nuevamente coqueteó con la oposición pero por el momento logró asegurar su sitio como coordinador de los senadores de Morena. Se le vio muy de cerca a Ebrard, ¿estarán haciendo mancuerna?

Claudia Sheinbaum

Inaugurando

A pesar de que su cobertura disminuyó respecto al mes anterior, Sheinbuam fue la presidenciable con mayores positivos. Siguiendo su apuesta de mejorar la seguridad, el tema que más reflectores le generó fue el de los operativos para desmontar los call centers, que son acusados de fraude y extorsión. Aseguró que busca poner alto a los defraudadores por los cobros desproporcionados de interés. Este tema generó el 10% de su cobertura. Celebró la decisión de la SCJN de mantener la prisión preventiva oficiosa, pues afectaba la estrategía de seguridad. Sheinbaum inauguró el trolebús elevado en Iztapalapa, adelantó que aún faltan más estaciones por estrenar, este es solo el inicio. Logró que por primera vez se jueguen partidos oficiales de la liga de béisbol de Estados Unidos en México. Su ahora ex vocero, Sebastián Ramírez fue nombrado presidente de Morena en la CDMX. Estuvo sentada en la primera fila en el 5to informe del gobernador Del Mazo. La mandataria sigue con el pie en el acelerador.

Tatiana Clouthier

Negociadora

Las consultas solicitadas por los gobiernos de EE.UU. y Canadá respecto a la política energética mexicana generaron tensión respecto a la permanencia de México en el T-MEC. La secretaría de Economía descartó que el país dejará el tratado comercial. Este tema le valió el 74% de su cobertura mediática, pues, además, se llevó a cabo la primera reunión virtual para resolver esta problemática. Clouthier asistió a la Reunión Plenaria de los senadores de Morena. Estuvo presente en el Diálogo de Alto Nivel para fortalecer el comercio con Canadá, ahí anunció que este país es el quinto socio comercial y tercer inversionista de México. Por último, anunció que el Buen Fin 2022 se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Con tantas tensiones, la secretaria deberá encauzar sus capacidades negociadoras en el futuro comercial del país.

Alejandro Murat

Cerrando

Después de los festejos de la Guelaguetza 2022, el gobernador Murat celebró que se haya superado el récord de visitantes en este evento, el cual generó una derrama económica de casi 800 mdp para el estado. Este tema acaparó el 32% de sus reflectores mediáticos. Por otro lado, la saxofonista María Elena Ríos, víctima de violencia de género, denunció que el gobierno de Oaxaca ya no la apoyará con sus tratamientos médicos. Otra polémica fue la exhortación del Congreso estatal a garantizar el respeto y pago justo por los textiles indígenas, esto debido al presunto plagio realizado por una marca de ropa propiedad de la primera dama oaxaqueña. En vísperas de la transición, Murat se reunió con el gobernador electo, Salomón Jara. Asimismo, asumió la presidencia de la CONAGO para el último trimestre de 2022 y visitó en Palacio Nacional al presidente de la República para supervisar avances del Corredor Interoceánico. Consciente de sus aspiraciones, el gobernador Murat intenta cerrar su sexenio con broche de oro.

Zoe Robledo

Corriendo

La Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas sigue y seguirá marcando la cobertura del director del IMSS. Esto debido a que todavía no se logra cubrir la cantidad de médicos requerida a nivel nacional. En este sentido, Robledo anunció una Tercera Jornada para este fin, precisando que se pondrá énfasis en los 16 estados incorporados al IMSS-Bienestar. Este tema sumó 53% de su cobertura mediática. Zoé informó que se publicó un decreto para convertir al IMSS-Bienestar en un Organismo Público Descentralizado y firmó un convenio con la CONSAR con la finalidad de mejorar los trámites en materia de pensiones y ahorro para el retiro de los trabajadores. Para promover e incentivar la actividad física, Robledo inauguró la Carrera Familiar IMSS 2022.

Rocío Nahle

Costosa

Se anunció que la Refinería Olmeca costará 20 mmdp en vez de los 8 mmdp iniciales. El presidente López Obrador rechazó que este sobrecosto se deba a actos de corrupción, sino que “no se contempló el uso de algunos equipos”. Eso sí, dejó claro que la encargada de la obra, Rocío Nahle, es “una mujer honesta”. Este tema representó el 50% de su cobertura. En esa misma línea, Nahle exhortó al Instituto Mexicano del Petróleo a capacitar a 300 ingenieros para que puedan trabajar en las refinerías del país. Por otro lado, los diputados de Morena en el Congreso de Veracruz aprobaron una reforma a la Constitución local para permitir que Nahle pueda competir por la gubernatura del Estado; ante esto, el panista Marko Cortés adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esa modificación. En esa misma entidad, encabezó el Cuarto Congreso de Energía. Al parecer, la secretaria está guardando su energía para futuros proyectos jarochos.

Samuel García

La cigüeña

El gobernador de Nuevo León sigue en su lucha por el agua. Por ello, firmó un convenio con el Ejecutivo federal para la construcción del acueducto El Cuchillo II, mismo que llevará el líquido vital de la presa El Cuchillo a Monterrey. Este tema acaparó el 28% de sus reflectores mediáticos del góber. En tanto, por fin se le hizo el milagro y se registraron intensas lluvias en el estado. Frente a la tormenta, García informó la suspensión de clases durante un día “para salvaguardar la integridad de los alumnos”. También viajó a Texas con el fin de firmar un convenio con el NADBank que buscará impulsar proyectos en materia hídrica. Y en temas personales, Samuel dio a conocer que será papá. Sin lluvia no hay arcoíris, y el gobernador lo sabe bien.

Enrique Alfaro

Descuidado

En redes sociales se viralizó un video en el que se muestra a Alfaro amenazando a la rectora y al secretario administrativo del Centro Universitario de los Valles. Las autoridades académicas abordaron al gobernador para exponer sus necesidades cuando éste realizaba una visita como parte del programa “Amor es Obras”. Este tema se llevó su cobertura con 52% del total. Tras este descuido, salió a aclarar que su gobierno tiene “una postura firme contra las provocaciones del grupo que controla la UdG”. Siguiendo la línea opositora, se pronunció en contra de la militarización de la GN. En cuanto a la movilidad, informó que no habrá aumento en la tarifa del transporte público y pedirá un fondo de apoyo de 500 mdp para hacer frente al alza de precios en los combustibles. Por último, junto con el presidente López Obrador, supervisó los trabajos de la presa El Zapotillo. Sin duda, el gobernador de Jalisco tendrá que ser más cuidadoso.

Ricardo Anaya

A la distancia

A la distancia, el excandidato presidencial sigue dando de qué hablar. Después de la detención de Murillo Karam, analistas recordaron que Ricardo es otro caso en el que el Gobierno federal pretende usar la prisión preventiva oficiosa con fines políticos. Estas menciones le valieron el 30% de su cobertura mediática. En cuanto a sus aspiraciones presidenciales, Marko Cortés lo incluyó en la lista de los siete aspirantes del PAN rumbo a 2024; sin embargo, algunos analistas ven a su compañero Santiago Creel con más aptitudes para la silla del águila. Desde su canal de YouTube, Anaya criticó la apuesta del presidente por las refinerías y presentó “Las peores 5 mentiras de López Obrador”. Con las nuevas tecnologías como aliadas, el panista sigue tratando de ser oposición a la distancia.

Donaldo Colosio

Bailador

Aunque la cobertura del presidente municipal de Monterrey sigue siendo baja, este mes registró un ligero aumento. Su tema más mediático fue el baile que realizó durante el aniversario luctuoso de Celso Piña, esto provocó el 27% de su cobertura. En cuanto a la seguridad, pidió al Gobierno federal reconsiderar la incorporación de la GN a la Sedena. A once años de la tragedia del Casino Royale, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas. Las encuestas lo siguen mostrando como el aspirante presidencial más valioso de la oposición; sin embargo, Colosio descartó buscar la Presidencia de la República diciendo “es absurdo que la gente piense que quiero ir corriendo hacia aquella situación (la Presidencia de la República) que me quitó a mi papá”. Pese a su buen ritmo, todo parece indicar que el alcalde no quiere bailar esa cumbia.

Mauricio Vila

Estimado

El gobernador de Yucatán ya siente el ambiente electoral. Su tema más mediático fue su asistencia al evento del PAN, en Toluca, donde se destapó a Enrique Vargas como aspirante al gobierno del Edomex. Su presencia en el destape acaparó el 29% de su reflectores En esos ánimos, Marko Cortés visitó Mérida para alzar la mano de Vila y mostrarlo como presidenciable del blanquiazul. Como ya es costumbre, Vila acompañó al presidente AMLO en la supervisión de las obras del Tren Maya. El gobernador encabezó el arranque del Programa Juventudes Yucatán, Planet Youth, para prevenir adicciones. Entre otras buenas noticias, informó que su estado será sede del Latin America’s Fifty Best Restaurants 2022 y viajó a Durango para presentar Yucatán Expone. Con 93% de cobertura positiva, no es coincidencia que su Partido le tenga en gran estima para el 2024.

