19S: Sismos ocurridos en la misma fecha se debe a la "paradoja del cumpleaños", asegura experta

Tras los sismos registrados el 19 de septiembre en tres fechas diferentes, 1985, 2017 y 2022, la ciudadanía mexicana ha generado teorías y dudas con respecto al consistente movimiento telúrico en días septembrinos, lo que ha generado que comunidades científicas hayan entrado al diálogo para aclarar las dudas, las cuales están más vigentes que nunca tras el sismo de 7.7, con epicentro ubicado en Michoacán.

La Dra. Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, abordó el tema a través de la señal Heraldo Media Group en compañía con Jesús Martínez Mendoza.

CDMX reporta saldo blanco tras sismo con magnitud de 7.7 grados

FOTO: Especial

Explicó que la "coincidencia" del movimiento telúrico en la misma fecha del año posee un término estadístico, llamado la "paradoja del cumpleaños", el cual ejemplificó con el siguiente escenario.

"Cuando hay un grupo de 23 personas, la probabilidad de que compartan cumpleaños es del 50 por ciento, y cuando tenemos 70 personas la probabilidad es del 99 por ciento".

Urgen nuevas medidas

Asimismo, precisó que el apoyo a damnificados no debe limitarse en el día del acontecimiento, debido al longevo periodo que las personas requieren para recuperar su patrimonio, así como sus vidas. en general.

"Sufren mucho en los años subsecuentes en términos también de los impactos en su salud física y mental, y no podemos olvidar estos efectos a largo plazo, y también pues dada la cantidad de desastres que tenemos en México, pensar en las políticas públicas que tenemos, para reducir estos desastres, y que cuando se de tengamos las herramientas adecuadas para que las personas no pasen tanto tiempo afuera de su casa y no sufran tanto tiempo los efectos de estos siniestros"

SIGUE LEYENDO:

VIDEOS: las imágenes más impactantes del sismo de 7.7 grados en los estados

VIDEOS: así se vivió en Jalisco el sismo de 7.7 grados con epicentro en Michoacán

19S: Un lustro de cambio tras el sismo de 7.1 grados