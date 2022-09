Taxis en la CDMX: así evolucionó el transporte público en más de 100 años en la capital

Dicen que recordar es volver a vivir, incluso algunas personas creen que todo tiempo pasado fue mejor. En su memoria guardan gratos recuerdos de su infancia o juventud que se despiertan al escuchar alguna canción o al ver fotos de otras épocas.

Si naciste en la Ciudad de México, seguramente has podido presenciar los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo, tanto en sus calles y construcciones, como en sus medios de transporte.

Por ejemplo desde los años cincuenta, los taxis han vestido de diferentes colores a la capital del país, provocando incluso que los chilangos les hayan puesto diferentes apodos, pasando por los "cocodrilos", "cotorras", hasta los "iron man" o "hello kitty".

Aquí te compartimos cuál ha sido el desarrollo de este medio de transporte en la ciudad más grande y poblada del país, en la que de acuerdo con el informe de marzo de 2022, el más reciente del Movimiento Nacional Transportista (MNT), hay alrededor de 60 mil unidades, un número bajo si se toma en cuenta que antes de la pandemia por Covid-19 había 140 mil.

Los taxis rosas

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), específicamente desde el 27 de agosto de 2014, los taxis son rosas en la CDMX, ya sea por sustitución o alta vehicular. Tras esta nueva disposición, todas las unidades debían tener una base blanca y una cromática color rosa (Pantone 226C), que debe cubrir hasta 10 centímetros debajo de las ventanillas laterales de la unidad.

Además debían llevar rotulada la palabra taxi en color negro en las puertas delanteras, en tanto que en las traseras debían tener la palabra Cuidad de México y el emblema CDMX, en cuanto al numero de la matrícula, esta debe ubicarse en las salpicaderas traseras y en el toldo del vehículo.

Debido a su apariencia, estos taxis pronto fueron apodados "hello kitty" y causaron gran revuelo en las redes sociales; cómo olvidar los ingeniosos memes de los internautas.

Quien usó ese medio de transporte, recordará también que por esos años en la radio sonaba mucho temas como "Bailando" de Enrique Iglesias o "Tus latidos" de Calibre 50, los cuales se podían escuchar en esas unidades durante los recorridos.

Cabe destacar que en 2019, en el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), la Secretaría de Movilidad (Semovi), puso en marcha el programa de sustitución de unidades con más de 10 años de antigüedad, que serían sustituidos por otras más amigables con el medio ambiente y eficientes.

Autos con más de 10 años de antigüedad han sido sustituidos en la CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Los iron man

En 2008, durante la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), la estética de los taxis se caracterizó por tener un color rojo de base y una cromática de color dorado, además en las puertas delanteras debían llevar el emblema del Ángel de la Independencia y rotulada la palabra taxi.

En las puertas traseras debía llevar rotuladas las placas del automóvil y las unidades eran principalmente Nissan Tsuru, aunque también podían ofrecer sus servicios vochos, Tiida, Jetta, entre otros modelos.

En estos autos cabían cuatro pasajeros, uno en el asiento del copiloto y tres personas más en los asientos traseros; sin embargo, algunas unidades admiten a más personas.

Estos taxis fueron conocidos como los iron man por los colores que tenían: Foto: Especial

La estética de esos taxis también fue tema de conversación entre los cibernautas, y por la combinación de sus colores rojo con dorado, fueron identificados como los iron man.

Quien usó este medio para trasladarse por distintos puntos de la la ciudad, recordará que algunas de las canciones más famosas que podían escucharse en las unidades eran "Te quiero" de Nigga, "Me enamora " de Juanes o "Empezar desde cero" de RBD?.

Los vochos verdes o ¿escarabajos?

Durante los noventa, la Ciudad de México se vistió de verde con blanco gracias a sus taxis, cuya característica principal era que los autos además de ser Volkswagen Sedán, no contaban con el asiento del copiloto para un ascenso y descenso más ágil de los pasajeros.

La base de estas unidades era verde con una cubierta blanca, y en las puertas tenían rotulada la palabra taxi en color negro dentro de un marco blanco. Por su estética fueron conocidos por los chilangos como "escarabajos", los cuales sustituyeron a los "canarios" de los que se hablará en las siguientes líneas.

Estos taxis fueron testigos de cuatros administraciones perredistas en el entonces Distrito Federal, la de Alejandro Encinas Rodríguez (2005-2006), Andrés Manuel López Obrador (2000-2005), Rosario Robles (1999-2000) y Cuauhtémoc Cárdenas (1997-1999).

Y cómo olvidar aquella época, en la que además los capitalinos disfrutaron de rolitas como "Baby One More Time” de Britney Spears, “Living La Vida Loca”, de Ricky Martin, “I Want It That Way” de los Backstreet Boys o “Believe” de Cher, entre muchas otras.

"Los escarabajos" sustituyeron a "los canarios" que también fueron vochos. Foto: Especial

Los canarios

Durante la década de los 80, en la capital del país circulaban los famosos taxis amarillos, también conocidos como "los canarios" precisamente por el color. A estos vochos también se les quitaba el asiento del copiloto y entraron en circulación desde los 70.

El diseño de estas unidades era muy similar al de los "escarabajos", es decir, en su base eran amarrillos con una cubierta blanca y la palabra taxi en negro en un marco blanco, rotulada en la puerta delantera, en tanto que las placas debían estar señaladas a la altura de los asientos traseros tal como se puede ver en la siguiente imagen.

Por aquella época, quienes lideraban la hoy CDMX, eran conocidos como Jefes del Departamento del Distrito Federal, así fue al menos de 1928 a 1997, y todos fueron priistas.

Carlos Hank González lideró el DF de 1976 a 1982, Ramón Aguirre Velázquez estuvo de 1982 a 1988, quien fue precedido por Manuel Camacho Solís, que gobernó la capital de 1988 a 1993, luego fue sustituido por Manuel Aguilera Gómez, quien estuvo de 1993 a 1994, y finalmente Óscar Espinosa Villarreal diciembre de 1994 a 1997.

Por esos años, los temas más sonados en la radio eran "Las mil y una noches", de Flans; "Isabel", de Luis Miguel; "Mátenme porque me muerto", de Caifanes; "Si no es ahora" de Timbiriche y muchas otras.

Los canarios precedieron a los escarabajos. Foto: Especial

Los taxis corales

Seguramente muchos de los que lean este texto ya no recuerden a los taxis conocidos como "corales", que tenían una base de color coral y la parte superior era blanca. Estos autos antecedieron a los "canarios" y eran los que utilizaban los chilangos de la época de los setenta.

Entre los modelos de automóvil que eran utilizados como taxis destacaron los Chevrolet Impala y el Biscayne.

Durante esa época, el Distrito Federal también fue gobernado por diversos priistas como Alfonso Corona del Rosal (1966-1970), Alfonso Martínez Domínguez (1970-1971), Octavio Sentíes Gómez (1971-1976).

En cuanto a la música de esos tiempos, destacaron cantantes como José José con el tema "El Amar y el Querer", Diego Verdaguer con "Volveré" y Vicente Fernández, con "volver, volver".

Destacaron los modelos Chevrolet Impala. Foto: Especial

Las cotorras

En los años sesenta, los taxis del entonces Distrito Federal tenían una estética muy particular, estaban pintados de verde, blanco y amarillo, por lo cual fueron conocidos como "cotorras":

Entre los modelos de automóvil que se utilizaban destacaban la Chevrolet, el Dodge Plymouth, así como de la marca Ford.

Al frente del DF, estuvieron Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966), Alfonso Corona del Rosal (1966-1970), años en los que se gestaron las izquierdas anticapitalistas en México y nació el Movimiento del 68.

Por aquellos años se escuchaba en la radio música ranchera, boleros, rock and roll, tanto en inglés como en español, así como canciones de protesta de Óscar Chávez o Amparo Ochoa.

Los taxis cocodrilos

En la década de los cincuenta México te modelo de taxis. Se utilizaban carros grandes tipo Ford Fairlane o Chevrolet Impala y por su diseño rápidamente fueron identificados como los "cocodrilos", ya que estaban pintados de verde con negro con unos triángulos blancos, muy parecidos a unos dientes de cocodrilo.

De diciembre de 1946 a noviembre de 1952, el priista Fernando Casas Alemán estuvo al frente del Distrito Federal.

Durante esta época, la música ranchera y los boleros tuvieron un gran auge, sobresaliendo cantantes como Pedro Infante y Jorge Negrete, Agustín Lara y Javier Solís.

El surgimiento de los to taxis en el país se dio en los primeros años del siglo XX, ya que antes de 1908 los autos que brindaban estos servicios, conocidos como calandritas, era tirados por caballos.

Sin embargo, en 1916 conductores de tranvía se fueron a huelga y algunos de ellos transformaron coches Ford T en unidades de transporte público; fueron conocidos como "foltingos". Con esto surgirían después los taxis y camiones. Cabe señalar que su costo era alto, por lo que no solía ser muy utilizado por los capitalinos.

