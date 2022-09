Rosa Icela Rodríguez: Más de 2 mil presos sin sentencia y sin defensa quedan libres

A unas horas de que conmemore la ceremonia del Grito de Independencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que 2 mil 685 personas que permanecían encarcelados obtuvieron su libertad ya que no habían han sido sentenciados o no contaron con una defensa adecuada.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el informe “Preliberaciones en centros federales y estatales”. Detalló que “quedaron en libertad 2 mil 685 que personas que permanecían encarcelados en centros penitenciarios, por instrucción presidencial la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación.

Nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura”, dijo la titular de Seguridad.

Rosa Icela Rodríguez durante el informe en la Mañanera. Foto: Presidencia

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria refirió que la instrucción presidencial fue lograr estas liberaciones como “un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades”.

Las características de los presos liberados

Del total de las personas liberadas, puntualizó, 2 mil 549 personas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de algunas de las 32 entidades del país. De ese total, fueron preliberados:

123 mujeres.

120 adultos mayores.

208 con enfermedades crónica degenerativas.

51 indígenas.

15 extranjeros.

2 mil 032 personas los que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas.

“Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidentes, personas que vivieron discriminación, enfrentaron los fútbol fresa en sus comunidades o no tuvieron oportunidades de desarrollo, o no contaron con una defensa adecuada pueden ser hoy partícipes de un acto de justicia del gobierno”, recalcó la funcionaria.

Presentó el balance de estas acciones.

Detalló el caso de un indígena rarámuri de 38 años, quién enfrentaba una pena de 12 años de prisión, obtuvo su libertad dos años antes por buena conducta, entre otros aspectos.

Rodríguez Velázquez explicó que a través de la Ley de Amnistía -que es otro proceso por separado que se lleva- obtuvieron su libertad 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una víctima discriminación.

“Nosotros decimos que con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”, subrayó.

Avanza la liberación de presos inocentes

Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a la resistencia se logró la libertad de personas que no tuvieron una defensa, por cuestiones de edad o salud. Dijo que en esta tarea lo está apoyando Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“Vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para liberar a presos inocentes, o presos que no han sido sentenciados, o que no han tenido defensa por su condición de pobreza, presos indígenas, por delitos verdaderamente menores que se les abandonó, o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites, o no tienen apoyo de abogados, de la defensoría de oficio, o enfermos, ancianos”, afirmó.

Aseveró que se ha trabajado de forma conjunta con el poder Judicial . “Hemos trabajado de manera conjunta aún cuando son dos poderes autónomos e independientes, con el poder Judicial, por eso está con nosotros el maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, que es el secretario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, que también está trabajando, ayudándonos en este propósito con la licenciada Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana”.

“Son muchos los trámites, hay resistencias, pero se va avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben de estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad de parte del Ejecutivo”, recalcó.

El funcionario aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal tiene información de que se han liberado desde junio hasta este 15 de septiembre han sido mil 198. De los cuales se derivan en los siguientes datos:

Beneficios pre-liberacionales 329

Acuerdos reparatorios 40

Suspensión condicional 137

criterio de oportunidad 3

Cambio de medida cautelar 97

Santa martha acatitla 5

Otros (no ejercicio de accion penal/sobreseimiento/detención ilegal) 587

Destacó que la coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, así como el trabajo institucional han sido vitales para que se puedan llevar a cabo estas liberaciones que se llevaron a cabo manteniendo la independencia de todos los magistrados y jueces.

