Horacio Duarte asegura que Morena arrebató al PRI la gubernatura del Edomex

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas del país, Horacio Duarte, afirmó que Morena ya le arrebató al PRI el Estado de México desde hace años, por lo que dio por hecho que en 2023 ganarán la gubernatura de la entidad; llamó a los morenistas y aliados a la unidad con Delfina Gómez, quien se perfila a ser la candidata del partido.

“En el 2018 morena ganó más votos que el PRI, en el 2021 volvimos a sacar más votos que el PRI, desde hace tres elecciones morena es la primera fuerza política como partido, sacó más votos que otros partidos, lo natural, el proceso lógico es que el próximo año ganemos la gubernatura”, dijo este sábado en entrevista al arribar al aeropuerto de Manzanillo, Colima.

Duarte descartó repensar su permanencia en Morena, luego de que quedó en cuarto lugar en las encuestas internas del partido rumbo a las elecciones del Estado de México.

Expuso que en los números, la maestra Delfina, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene apoyos de los mexiquenses que le dan legitimidad para que ella sea quien encabece “este proceso y de mi parte yo llamaría a todos los compañeros, no sólo los tres o cuatro que participamos, sino a la gran mayoría de militantes, simpatizantes de nuestro movimiento a que nos sumemos, a que colaboremos, que trabajemos y no estemos pensando en temas que no corresponden”.

“Yo veo la unidad, digo, finalmente, obvio, hay quien es de repente al no ser electos se sienten desplazados, o hay alguna situación sentimental por decirlo de alguna manera pero yo creo que habrá suficiente madurez, confío en todos, los conozco a todos, sé que juntos estaremos en la campaña”, señaló.

