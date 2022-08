Edomex: Morena débil; peligra alianza opositora

Se los informé aquí: Delfina Gómez será la candidata de Morena a la gubernatura del Edomex. El GAP o Grupo Texcoco, que lidera el senador Higinio Martínez, de la mano del director de Aduanas, Horacio Duarte, y el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, apoyarán estructuralmente a la extitular de la SEP. Pero, algunos inconformes del GAP empiezan a mirar a las vecinas de enfrente: Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera (si no cambian los rumbos de los vientos) de la oposición, donde Enrique Vargas es la carta del PAN. Peligra la alianza opositora. Si se rompe, arrasaría Morena, donde inician su operación cicatriz.

EDOMEX: Los naucalpenses ven con estupor, que lo peor del priismo se suma a Morena. La ex alcaldesa tricolor, ahora vestida de guinda, Azucena Olivares, movió carretas de dinero para impulsar su candidatura al liderazgo de Morena en la entidad. Ganó muchos votos en Ecatepec, porque en Naucalpan, no habría logrado ni uno; ni comprado.

TIJUANA: “Me quitaron la matriz, no el cerebro, por eso trabajo vía zoom”. De esa manera la alcaldesa Montserrat Caballero, justificó el no solicitar una licencia para someterse a una delicada operación. No dejó el control a nadie. Por ello hubo rumores de que había sido secuestrada, hasta que se hizo una cirugía estética. Un poco de escrúpulo legal, no le cae mal a nadie.

JALISCO: ¿broma pesada del alcalde naranja de Tlajomulco, Salvador Zamora a los neoloneses? Publicó en Twitter que envió al gobernador Samuel García, una pipa, para mitigar la sed de la gente de esa entidad. La pipa estaba ¡vacía! No era un chiste negro, sino una majadería. En Casa Jalisco, su jefe Enrique Alfaro, levantó la ceja.

CHIHUAHUA: Como voto una cosa, voto contrario. El diputado por Morena, Oscar Avitia, votó por juicio político al exgobernador panista Javier Corral, promovido por un particular en el Congreso local. Horas después, por escrito se retractó de su voto. Pese a ello, el juicio contra no se detiene.

CHIAPAS: En la visita del embajador de EU en México, Ken Salazar al gobernador Rutilio Escandón, éste se comprometió a “no dar tregua” a la lucha contra los traficantes de personas que asola a los migrantes. En diciembre, el gobierno mexicano creó un grupo de “acción inmediata” contra ese delito. Hasta la fecha no hay un solo resultado.

AGUASCALIENTES: #AnuncioParroquial: el miércoles pasado firmaron ante un juez del Registro Civil, un acta matrimonial la gobernadora electa, Tere Jiménez, y el exalcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal. Ambos panistas.

HIDALGO: ¿Será mejor negocio vender comida o favores en la política? Pues sorprendió a los hidalguenses que el exdiputado local Ernesto Vázquez, el alcalde de Pachuca, Sergio Baños y el titular de Economía municipal, Ricardo Rivera, se asociaran para vender tacos y, en especial, al carbón. Ante una crisis económica que se les avecina, buscar otros negocitos. Vara, vara, vara.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ