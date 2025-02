Anuncian bloqueo en la México-Querétaro para el 7 de febrero | Consulta ALTERNATIVAS

Vecinos de la colonia Fimesa, en el municipio de Tultitlán, anunciaron un bloqueo en la autopista México-Querétaro para el próximo 7 de febrero, con el objetivo de ser atendidos por las autoridades, ante su negativa a que se le cambie el nombre al lugar en donde viven.

Los pobladores de ese lugar ya se habían manifestado por la misma situación e incluso acudieron ante un juzgado para evitar el cambio de nombre, ya que esto les implicaría un costo en la escrituración de sus terrenos, por lo que mañana volverán a las calles para manifestarse.

De acuerdo con un comunicado que enviaron a los medios de comunicación, el bloqueo se realizará a la altura de la caseta de cobro en la autopista México-Querétaro. Los manifestantes aseguran que la protesta será pacífica, aunque ya en sus bloqueos anteriores ha habido golpes con policías locales.

"Por este conducto informamos a toda la sociedad que el próximo viernes 07 de Febrero del año en curso, haremos una manifestación pacífica en la caseta de cobro México-Querétaro para "BLOQUEAR O LIBERAR LA CASETA DE COBRO" a la altura de Tepotzotlán", dice el comunicado de los vecinos.

Quienes además, ofrecieron disculpas a la ciudadanía por "las molestias que esto les pueda ocasionar". Como alternativa vial se sugiere evitar la autopista México-Querétaro y utilizas las siguientes vialidades.

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Agenda de movilizaciones para HOY, jueves 6 de febrero de 2025

GRUPO DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL.

HORA: 06:30

LUGAR: Estación “Chabacano”, Línea 2, 8 y 9 de Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Calz. San Antonio Abad s/n, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Abordarán transporte para trasladarse a continuar con la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan.



COLECTIVAS FEMINISTAS.

HORA: 08:30

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México. Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de presunta agresión sexual por parte de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).



USUARIOS ORGANIZADOS EN DESOBEDIENCIA CIVIL (USODEC).

HORA: 10:00

LUGAR: Cámara de Diputados (Puerta 6) en Av. Congreso de la Unión No. 66. Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

MOTIVO: Exigen tarifas justas y el reconocimiento de la electricidad como derecho humano.



BLOQUE DE DELEGACIONES DEMOCRÁTICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN), SECCIÓN 11 DEL SINDICATO Y LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE-CNTE).

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas de la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Av. Miguel Othón de Mendizabal Oriente y Miguel Bernard, Col. La Escalera Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero.

MOTIVO: “Asamblea General de Representantes”, en la que se analizarán las propuestas para la próxima revisión salarial y de prestaciones.



COLECTIVO ESTUDIANTIL “CUBO” Y COLECTIVA FEMINISTA TRANSINCLUYENTE “FURIAS” DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 6 “ANTONIO CASO”

HORA: 13:00

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” (ENP) Corina No. 3, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán

MOTIVO: Sostendrán una mesa de diálogo para tratar con respecto al cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, las cuales son: La conservación y protección de los murales que se encuentran al interior de la escuela, Regulación de los precios de la cafetería, Implementación de un comedor subsidiado que garantice el acceso a comida saludable y con precios accesibles, Servicio médico que atienda cualquier emergencia.



AUTOGESTIÓN FEMINISTA.

HORA: 15:00

LUGAR: Palacio de Bellas Artes (Pasillo Jacarandas) en Av. Juárez s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Realizan un evento para conmemorar el “Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina”.



MAZAHUACALLI, A.C.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Acudirán para ingresar documentos y pagos de tesorería, con la finalidad de que con ello se revise si existen condiciones para asignarles espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

