AMLO promete que gas y electricidad no aumentarán en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no aumentarán los precios del gas y la electricidad, como sí sucede en otros países del mundo.

En la Supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar expuso que la guerra de Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre China y Taiwán, han provocado el aumento del gas y la electricidad.

"Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz como está sucediendo también y lo lamentamos en otros países ahora por la guerra en Rusia y Ucrania, por todo esto que también ojalá y se calme de la inquietud en Asia, están subiendo los precios del gas y de la luz, viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca, y asegurarle que nuestro país no vamos a tener ese problema, porque estamos fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad y también garantizarles que no va aumentar el precio de la luz", afirmó.