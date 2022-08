AMLO habla de su infarto: "Era tanto el dolor que llegué a resignarme"

Huamantla, Tlaxcala.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que fue tan intenso el dolor que sintió por el infarto que sufrió en 2013 que llegó a resignarse a que no llegaría la atención médica.

"Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya podía, ya no soportaba ese dolor, los que han tenido infarto saben de lo que estoy hablando, afortunadamente se abre un poco la arteria, por esa intervención a tiempo y llegó el cardiólogo el especialista y ya me intervinieron hicieron un cateterismo y me salvaron", relató.