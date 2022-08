Marcelo Ebrard afirma que México pedirá a países desarrollados que entreguen recursos para cambio climático

México pedirá en la próxima Conferencia de las Partes (COP 25) a los países desarrollados que ya se dejen de rollos y mejor den acceso a los 100 mil millones de dólares que prometieron para atender el problema de contaminación y cambio climático en el mundo, adelantó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al participar en la tercera Reunión Plenaria del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, Ebrard Casaubón expresó que ese será un planteamiento que llevarán al encuentro a desarrollarse del 6 al 18 de noviembre próximo en Sharm El Sheikh, Egipto.

¿Dónde están los 100 mil millones de dólares que prometieron los países desarrollados? ¿Quién los ha visto? Nadie ¿Dónde quedaron? Porque cada vez que hay una COP ya es ponerle más cifras, ¿no? Eran 100 mil, ahora súmenle 50 mil. No se aterriza nada eso, entonces la exigencia que queremos llevar con otros países de América Latina y el Caribe, África, Asia es, ahórrense de rollos, y díganos cuando vamos a tener acceso a los recursos”, expuso

La exigencia que queremos llevar con otros países de América Latina y el Caribe, África, Asia es, ahórrense de rollos Foto: Especial

Reconoció que es posible que se les conteste que México le digan que no tiene derecho porque es un país de ingreso medio, pero señaló que junto con las otras naciones pugnarán por dichos recursos, ya que los países desarrollados, provocan gran parte del problema que se vive a nivel mundial.

“Tenemos que luchar por esos recursos. Son recursos inmensos los ofrecidos, los aterrizados mínimos, ese es el planteamiento que vamos a seguir, ya se acabó la “Era del Rollo”; vamos a hacerlo y ya. Ahora ¿Por qué te lo exijo? No porque seas rico, no; porque tu creas más de la mitad del problema, yo nada más el 2%. Es como si fuéramos vecinos y tú me contaminas toda el agua y luego quieres que yo la limpie. Necesitas aportar en función de lo que contaminas, ese es el principio”, dijo.