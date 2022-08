Mario Delgado cancela participación en plenaria de senadores de Morena

El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, canceló de último momento su participación en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario morenista en el Senado.

Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que los senadores tendrán tiempo suficiente para debatir la elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, ya que le notificaron de la cancelación de la reunión con el líder nacional.

"Me acaban de notificar que el presidente de Morena no viene, entonces podríamos usar ese espacio para seguir hablando y seguir hablando y no agotar el tema, porque no solo son presidentes de la Mesa Directiva del Senado, sino también vicepresidentes y secretarios, entonces dejémoslo pendiente, sobre todo por respeto a nuestro invitado, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón", dijo.