Olga Sánchez Cordero: Di voz a todos los partidos

A un par de días de concluir su encargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero reconoció que hubo momentos difíciles, pero también aseguró que bajo su cargo la Cámara alta fue plural y le dio voz a todos los grupos parlamentarios.

En entrevista con El Heraldo de México, la también exsecretaria de Gobernación dijo que una muestra del diálogo y apertura de los grupos parlamentarios es que 80 por ciento de los productos legislativos y acuerdos en la Cámara alta se aprobaron de manera unánime.

Recordó que uno de los momentos más complicados fue cuando la oposición pidió que signara una acción de inconstitucionalidad por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

"Fueron diversos momentos, no diría álgidos, pero sí complicados. Uno fue cuando había temas en materia de política educativa, de salud, pero todo transitó de manera muy respetuosa. Me deja una gran satisfacción, la realidad de las cosas es que me esmeré con mucho trabajo dentro de la Presidencia", indicó.