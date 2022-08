Cuauhtémoc Cárdenas considera que partidos políticos no ofrecen soluciones para el país

El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano señaló que ninguno de los partidos políticos ofrece propuesta seria para buscar soluciones a los problemas del país.

Durante la reunión plenaria del Grupo Plural en el Senado, el ingeniero Cárdenas cuestionó de "dónde van a salir las fuerzas transformadoras, es una cuestión que me preocupa y me ocupa, una más de mis ocupaciones, es que no veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar soluciones a los problemas del país".

Sostuvo que seguramente esas propuestas están guardadas en las declaraciones de principios de los institutos políticos, pero son cuestiones que no están a la vista de los ciudadanos.

Ante senadores, Cárdenas Solórzano reiteró que no hay acciones con impulsos concretos para buscar efectivamente dar atención a estos problemas graves de nuestro país, como la inseguridad.

"No veo ningún partido político con propuesta y por lo tanto con una iniciativa para agrupar a sectores importantes de la ciudadanía", expuso.

¿Cuál es la chispa que va a encender el movimiento y sociedad en su conjunto? Foto: Archivo

Pide unión de bancadas

También manifestó que es de la misma sociedad civil de donde van a surgir las posibilidades de cambio.

"Las posibilidades de resolver efectivamente los muchos problemas que tenemos actualmente va a venir de la gente que está picando piedra y que toma conciencia de determinados problemas", indicó.

El excandidato presidencial sostuvo que las fuerzas deben tratar de agruparse y organizarse. Incluso deben ser mucho más amplias y fuertes, así como con mayor número de participantes.

"Creo que de ahí va a venir y ahora cuál es la chispa que puede encender en distintos momentos de esta historia cuál es la chispa que va a encender el movimiento y sociedad en su conjunto, pues esto sí es difícil de verlo", expuso.

dhfm

SEGUIR LEYENDO:

Porfirio Muñoz Ledo acusa al actual Gobierno de contribuir con el crimen organizado

Cuauhtémoc Cárdenas señala que los partidos políticos no tienen propuestas

Cuauhtémoc Cárdenas propone un dialogo para solucionar los grandes problemas del país