AMLO lamenta la muerte de la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, Celeste Batel

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció sus condolencias por la muerte Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas: “Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fue Jesús Zambrano Grijalva, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien dio a conocer que falleció la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Celeste Batel, con el siguiente mensaje: “Lamento profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, compañera de vida de Cuahtémoc Cárdenas. Mis sinceras condolencias a la familia. Descanse en paz”, redactó el político en su Twitter.

Por su parte, el diputado federal Enrique Godínez mandó el pésame a la familia por el lamentable deceso de la portuguesa, naturalizada mexicana: “Mi más sentido pésame a la familia Cárdenas Batel por el sensible fallecimiento de la Sra. Celeste Batel. Deseo encuentren la pronta resignación”, escribió.

La actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, también extendió sus condolencias: "Me entero con tristeza del fallecimiento de Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Mi más sentido pésame a la familia Cárdenas Batel. Les envío un fuerte abrazo solidario a la distancia", publicó la exsecretaria de Gobernación.

Celeste Batel era de nacionalidad portuguesa y fue madre del ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien es el actual jefe de asesores del presidente de México. Al momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte de la esposa del ex candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000. En redes sociales se señaló que el deceso de Batel ocurrió el mismo día en que, hace 51 años, falleció el expresidente de México y padre de Cuauhtémoc Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río.

