A 84 años de expropiar el petróleo, Cuauhtémoc Cárdenas recuerda los beneficios de esa decisión

La primera gran revolución energética del país llegó hace 84 años. El petróleo se declaró propiedad de los mexicanos y, con ello, se garantizó no sólo el desarrollo económico y social de la segunda mitad del siglo 20, sino la soberanía nacional ante el embate de las trasnacionales que explotaban el recurso más valioso conocido hasta entonces en el mundo.

Hoy, en el umbral de una transformación con la Reforma Eléctrica, el hijo de aquel Presidente que reclamó el petróleo como bien exclusivo de México, recuerda en entrevista los beneficios de esa decisión temeraria el 18 de marzo de 1938, los retos que tiene Pemex para salir de la quiebra técnica y la posibilidad que ofrece de generar más cadenas productivas.

Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda de donde surgió esta Cuarta Transformación, habla también de dónde avizora el futuro inmediato de la CFE y la generación, venta y distribución de la energía eléctrica.

- Ingeniero: ¿dónde estaríamos si no hubiera existido la nacionalización del petróleo?

- Seguramente (en un México) mucho más retrasado industrial, tecnológicamente, económicamente; con muchos más rezagos de los que tenemos actualmente, que no son pocos.

- ¿Y en dónde estamos hoy, a 84 años de la expropiación?

- Ante la necesidad de revitalizar nuestra industria petrolera, de modernizar ciertas áreas como la refinación. Es indispensable actualizar, modernizar

y hacer la reingeniería de las seis refinerías que existen en el país y están produciendo nuestros combustibles. La necesidad de dar mucha más atención a la petroquímica. Me parece que éste es un sector que se ha abandonado por parte del Estado. Tendríamos que lograr que Pemex mismo volviera a ser activo promotor de la industria petroquímica, de manera directa o asociada, con empresas nacionales o extranjeras, según el caso y según la finalidad. Destinar mayores recursos a la industria petrolera y lograr, entre otras cosas, la autonomía de gestión y financiera de Pemex. Es indispensable que opere como una industria productiva y se le trate como cualquier otra, y no con un régimen fiscal de excepción.

- ¿Se debe seguir apostando al petróleo como el motor del desarrollo?

- Como el motor único, no. Como uno de los motores importantes, sí. El petróleo es un recurso tanto del presente como del futuro. Debiéramos dar mayor importancia a la industria petroquímica: está en la industria aeroespacial, automovilística, en la química-farmacéutica, en los plásticos, etcétera.

- ¿Qué posición, en estos momentos en que se discute la Reforma Eléctrica, debería tomar el Estado?

- Yo creo que un Estado que pretenda ejercer su soberanía y mantenerse como un Estado soberano tiene que marcar el rumbo del desarrollo de industrias fundamentales, estratégicas. La industria eléctrica es estratégica para el país, independientemente de quién sea el dueño de las plantas generadoras de energía. Pero su operación, su desarrollo, debe regirse también en función del interés nacional. Pero también en la industria eléctrica hace falta un programa de inversiones para su desarrollo. Estamos muy rezagados.

- Parafraseando a Ramón López (Velarde): ¿fue el petróleo los veneros del Diablo?

- Yo creo que no. No, luego que ha sido un recurso sumamente benéfico el que lo podamos tener, benéfico para México el poder disponer de petróleo y no estar dependiendo, en este caso, de hidrocarburos del extranjero.

- ¿Ha habido algún acercamiento con la actual administración federal para involucrarse en la creación de este proyecto, que hace falta de explotación integral del petróleo?

- No, yo no soy funcionario ni pretendo ser funcionario ni tener ninguna relación que no sea la que puedo tener en esta oficina.

PAL