Cuauhtémoc Cárdenas señala que los partidos políticos no tienen propuestas

Cuauhtémoc Cárdenas señaló que los partidos políticos carecen de propuestas, durante la presentación de su libro "Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro", el ingeniero aseguró que se debe plantear la reconstrucción del Estado mexicano.

Cárdenas dijo que el grado de deterioro que existe en muchos aspectos de la vida pública obliga a pensar que esta reconstrucción debe darse en muchos aspectos simultáneamente.

Detalló que en el libro se propone un debate para encontrar las mejores soluciones a los problemas del país.

Ruth Zavaleta, quién se encontraba entre el público, cuestionó al ingeniero quiénes debían participar en esa discusión y si se refería a los partidos políticos, ciudadanos, empresarios o académicos.

Cárdenas respondió que la invitación es para un debate y reflexión de todos los grupos.

Algo que a mí me preocupa y me preocupa mucho es que (de) los partidos políticos, por ejemplo, actuales, ninguno tiene una propuesta, no pensemos que tengan un plan nacional que pudiéramos decir ‘el plan nacional de este partido lo comparo con el plan nacional de este otro partido’, no, eso ni imaginarlo en estos momentos.