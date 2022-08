Así es el modus operandi de la ambulancias "patito" en la Ciudad de México: robos, extorsiones y peligro de muerte

Omar Marroquín iba en bicicleta cuando tuvo un accidente que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, lo trasladaban en una ambulancia "patito". Sobre una camilla, sin saber a dónde lo llevaban, preguntó sobre la situación.

Uno de los supuestos paramédicos que lo atendía le dijo que necesitaban 15 mil pesos por sus servicios. Debido a la contusión que había sufrido, volvió a perder el conocimiento.

Cuando volvió a despertar, los presuntos rescatistas ya lo habían llevado a un cajero automático. Le pidieron su contraseña para poder sacar la cantidad solicitada.

Como esta historia hay varias relacionadas con los tripulantes de estos vehículos que suelen ser usados para atender ilegalmente las emergencias clínicas que se suscitan en la capital.

Actúan justo en el momento más vulnerable de una persona: cuando un ser querido ha sufrido algún accidente o emergencia médica que requiera un traslado a un hospital. Una vez que el lesionado o enfermo llega a la clínica, los familiares se enteran de que deben una cantidad importante de dinero.

En la negociación para determinar el precio de sus servicios, algunos se tornan violentos o ponen en entredicho la salud de los pacientes para poder cobrar estas sumas.

Además de tener los insumos médicos necesarios para realizar un procedimiento de rescate o atención médica, las ambulancias de la capital (privadas y públicas), deben contar con los siguientes elementos.

Estos vehículos deben haber sido diseñadas para la labor que desempeñan y sus operadores tienen la obligación de realizar su mantenimiento para evitar cualquier falla en un traslado.

La batalla para encontrar un paciente ha llevado a los operadores de estos vehículos ilegales, por que no están registrados ante las autoridades, a utilizar varios canales de comunicación para enterarse de las incidencias que ocurren en la capital.

Para esto utilizan aplicaciones como Zello o radios de dos vías con los que monitorean las frecuencias de la policía o de otros equipos de emergencia para así conocer dónde se desarrollan estos hechos.

Además de esto, WhatsApp o Telegram han sido una herramienta en la cual por medio de grupos pueden enterarse de los accidentes o muertes, así como los puntos en los que se localizan.

Por si fuera poco, algunos lucran con el acceso de esta información, ya que suelen ofrecer sus servicios como radiooperadores para algunos medios de comunicación que se encargan de cubrir información policiaca.

La ganancia no termina ahí, pues además tienen la facilidad para poder situarse en un punto privilegiado durante una emergencia, por lo cual suelen tomar fotografías de las víctimas para venderlas al mejor postor en este tipo de publicaciones.

Para Stephanie Palacios es una incógnita saber cómo fue que los paramédicos que atendieron a su hija sabían a qué punto llegar, ni que era necesario llevarla a un hospital para recibir la atención necesaria.

"Yo no sé cómo se enteraron porque estás personas no se cómo se enteran de que hay un traslado y no había ambulancia pediátrica".