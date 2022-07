Jesús, estudiante de la UAM, logró mandar su ubicación a su familia antes de ser desaparecido en una ambulancia

Isidro Azamar Cervantes, padre de Jesús Azamar, el joven cuyo cuerpo fue abandonado en el Estado de México, dio una entrevista a Javier Alatorre para hablar de la detención de Christian Rafael "N", Bryam Alejandro "N" y David "N", tres presuntos implicados en el caso.

Al respecto, el hombre aseguró que la familia ya pudo ver los videos del C5 que muestran cómo se trasladó su hijo durante los últimos momentos de su vida.

"Vieron a mi hijo ensangrentado, vieron a mi hijo lesionado", dijo.

Durante la charla, el padre de familia indicó que la familia ha insistido a la Fiscalía General de Justicia de la capital para que se entreviste a los policías que llegaron a atender la emergencia.

Destacó que no ha recibido información sobre lo ocurrido con la detención de los implicados. Explicó que no se le ha informado sobre el caso con la excusa de que no deben intervenir en el debido proceso.

Agradeció al personal de la policía de Ixtapaluca, el cual lo llevó al lugar donde encontraron el cuerpo de Jesús. El agente, indicó, no quiso siquiera recibir dinero para la gasolina que gastó.

"Me dijo que era su trabajo, su parte humana", dijo.

Aseguró que cuando los restos de su hijo fueron entregados no tenía un ojo, por lo que pidió a la Fiscalía que dé con los responsables.

El dueño de la ambulancia y dos presuntos paramédicos fueron detenidos.

¿Qué pasó con Jesús?

El pasado 28 de mayo el joven salió de su casa para ir a una fiesta en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, durante su trayecto fue víctima de un asalto.

El muchacho cursaba la carrera de Psicología, de la cual estudiaba el quinto semestre. Después de ir a pedir sus calificaciones, pretendía acudir al festejo.

Las heridas que le causó el agresor comprometieron la zona de la yugular, así como un punto cercano al pulmón. Una persona en el lugar solicitó la intervención de las autoridades.

Destacó que aproximadamente a las 4:00 horas, Isidro envió su ubicación a sus padres por mensaje de texto. Hasta el momento, indicó su padre, no se sabe quién fue el responsable de herirlo.

Al lugar llegaron seis patrulla, varios uniformados y una ambulancia particular. Esta última iba pilotada por los detenidos, quienes realizaron el traslado del joven. Presuntamente lo llevarían a un hospital.

No obstante, el estudiante no llegó al Hospital Zaragoza del ISSSTE, sino que fue abandonado en la autopista México-Puebla.

