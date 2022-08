Niños con cáncer: No es posible que haya presupuesto para un estadio de béisbol pero no para medicamentos, reclama abogada

Tras darse a conocer que este fin de semana se llevará a cabo la “Caravana Por La Salud” integrada por familiares de niños con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, será quien los reciba.

Sin embargo, los afectados y sus familiares han criticado la falta de atención por parte del gobierno para crear convenios que faciliten la llegada de medicamentos oncológicos.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Andrea Rocha, abogada de padres de niños con cáncer, reprocha que el gobierno de la 4T tenga otras preocupaciones en lugar de ayudar a los niños y pacientes que padecen esta enfermedad.

“Me cuesta trabajo creer que tengamos un gobierno insensible que tenga presupuesto para otras cosas pero no haya presupuesto para medicamentos, no es posible que haya presupuesto para un estadio de béisbol”.

Al ser cuestionada sobre quién o quiénes serían los culpables de esta problemática, la abogada no titubeó al aclarar que es una omisión por parte de este gobierno.

‘Abogada, yo no quiero morir', asegura que una paciente le dijo esto Foto: Especial

“Hay una omisión por parte de las autoridades y la verdad es que nosotros ya estamos cansados, ya son cuatro años. Platicaba con mujeres que tienen cáncer de mama en Michoacán y me decían ‘abogada, yo no quiero morir'”.

“Es una omisión por parte de las autoridades porque nos han traído nada más con cuentos pero no solucionan la problemática. Me acuerdo cuando inició este tema del desabasto, mencionaron que fue un problema de farmacéutica, a la fecho nosotros no vemos un solo responsable que esté en la cárcel, después dijeron que los iban a traer (medicamentos) de la India, que los iban a traer de Francia”