Ricardo Monreal se despega de las "corcholatas" rumbo a 2024: "Les voy a ganar"

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que, de haber reglas claras en Morena, les ganará en la contienda interna a las "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador, y será el candidato morenista rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante la presentación de su libro “Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen”, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aclaró que él no se considera una "corcholata".

Incluso aseguró que ese calificativo es ofensivo para los funcionarios que así se ostentan, refiriéndose sin mencionar sus nombres a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Respecto de las corcholatas, yo no soy corcholata, no lo admito, no lo acepto. Me parece de mal gusto. Quien lo acepte, algunos hasta se ufanan y dicen ‘yo soy la corcholata preferida’, es ofensivo porque es nada menos que el cargo más importante al que puede aspirar un mexicano o una mexicana, y yo no lo acepto", ahondó.