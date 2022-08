Ricardo Monreal prevé convencer a AMLO de ser su sucesor en la Presidencia: "a la gente le conviene"

Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena sostuvo que está listo para la presidencia de la República y aseguró que convencerá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ser considerado entre los candidatos a sucederlo.

Este día, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado asistió a Acapulco en donde presentó su libro Las Grandes Reformas para México.

En una reunión con integrantes de una asociación civil de empresarios de distintos sectores, Monreal Ávila indicó que la transición política va más allá de seis años de mandato por lo que no hay un tiempo definido para iniciar actividades y apuntó que se inscribirá a la convocatoria cuando se emita.

Entrevistado al término de su presentación, el senador morenista aseguró que no se ve compitiendo por la presidencia del país por un partido que no sea Morena.

En este sentido afirmó que “entiendo que no estoy en la prioridad del presidente de la República, el solo se refiere a tres pero cuando las ausencias se presenten tan persistentemente se convierten en asistencias notables, estamos bien, estoy tranquilo y creo que vamos a convencer al presidente”.

Foto: Especial

“De la posibilidad de ir en coalición sino se da en Morena -la candidatura- o si estoy pensando en la Ciudad -de México- no, no quiero jugarme mi resto como dicen los jugadores, en la carrera presidencial, porque es la hora y porque me siento con la lucidez, la experiencia para poder enfrentar este proceso, estoy listo para enfrentar los grandes desafíos del México moderno”, dijo.