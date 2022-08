Legisladores de EU preocupados por violencia en México

En conferencia de prensa, el senador Chris Murphy y los congresistas Jesús “Chuy” García y Cori Bush señalaron que en esta visita a México se han reunido con el canciller Marcelo Ebrard y organizaciones de la sociedad civil.

De los temas abordados con las autoridades mexicanas es la seguridad, migración, combate al tráfico de drogas, como el fentanilo, y armas, medio ambiente, economía, entre otros.

En la embajada de Estados Unidos, el congresista Jesús “Chuy” García señaló que con “respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia, hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación, la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y por supuesto la inseguridad que causa”.

Recalcó que “hay varios factores que juegan un papel muy importante, que contribuye triste realidad y vamos a continuar a conversar sobre el tema, sin duda el tráfico de drogas juega un papel”.

Refirió que otra inquietud es con respecto al crecimiento de la Guardia Nacional.

“También venimos para conocer más, por qué razón se está expandiendo el papel de la Guardia Nacional, en lo particular yo he expresado mi preocupación de la militarización de la Guardia Nacional, en pronunciamientos que hecho anteriormente y también he hecho pronunciamientos públicos con respecto a preocupaciones que yo tengo con respecto a la violación de derechos humanos, así como la inseguridad que existe para la prensa en México, a la misma vez que hemos compartido con los representantes del gobierno esas preocupaciones y vamos a seguir monitoreando y dialogando al respecto”.