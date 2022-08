Marcelo Ebrard: Tomás Zeron no se podrá sustraer a la acción de la justicia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, manifestó que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa—, “ya no va a ser posible que se sustraiga la acción de la justicia”.

En entrevista en Guadalajara, Jalisco, reconoció que si bien México no tiene tratado de extradición con Israel, país en en donde se encuentra Zenón de Lucio, ya se entregó todo el expediente de su caso que elaboró la Fiscalía General de la República (FGR).

México no tiene tratado de extradición con Israel Foto: SRE

Refirió que este tipo de procedimientos es muy difícil dar una fecha porque la justicia israelí tiene sus plazos.

Durante la entrega de la Medalla al Mérito Industrial, Ebrard Casaubon señaló que no se pone el riesgo el T-MEC con el inicio de las consultas en materia energética que convocó Estados Unidos.

“México no se plantearía salir del Tratado, eso por favor, quítenselo de la mente porque eso no existe, no lo vamos a hacer”, aseveró.