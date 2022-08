Edomex rechaza conformación de autodefensas en San José del Rincón

Luego de que pobladores de San José del Rincón, al norte del Estado de México, exigen la conformación de autodefensas para protegerse del crimen organizado, la legislatura local rechazó la propuesta y manifestó apertura para actuar en su competencia.

El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, fijó postura en el tema y argumentó que no apoyan este tipo de propuestas para evitar que la entidad pase lo que otras, en referencia a Michoacán o Guerrero.

“Definitivamente nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo porque entonces vamos a convertir nosotros en otros estados que lo están padeciendo, no podemos llegar a eso”