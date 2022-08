Caso Abigail: posponen funeral hasta entrega de la necropsia; "tiene muchos signos de tortura", denuncian

A cinco días de haber muerto en los separos del cuartel de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, el féretro de Abigail Hay Urrutia fue trasladado este martes a una funeraria donde peritos de la Fiscalía del estado, y particulares, intervendrán nuevamente el cuerpo a petición de los familiares.

Abigail fue detenida por la policía municipal la noche del viernes, en Salina Cruz, Oaxaca. Tres horas después fue reportada como fallecida en el interior de una celda municipal.

Este hecho ha consternado a este municipio del Istmo de Tehuantepec, donde familiares y colectivos feministas han exigido a las autoridades una explicación, y sobre todo, que se haga justicia para Abigail Hay Urrutia, una joven de apenas 30 años de edad y madre de dos menores.

Según la versión oficial, la mujer fue encontrada colgada del cuello con su propia ropa interior dentro de la celda, horas después de su detención.

Margarita Hay Urrutia, hermana de Abigail, dijo que a su papá le avisaron después de las 10 de la noche, "le dijeron que tenía que ir por mi hermana, cuando llegó allá le dijeron que estaba muerta, le dijeron que se había suicidado con su calzón. ¡Es ridículo lo que le dijeron a mi papá!".

En redes sociales se difundió un video del momento de la detención de Abigail. En las imágenes se aprecia al esposo y a los policías municipales que la suben a una patrulla. Se aprecia que es el esposo quien pide que se la lleven a la cárcel, después de un supuesto altercado con Abigail.

Horas después, fue reportada como muerta. Familiares y amigos, rechazan la versión oficial, y señalan directamente a los policías municipales como presuntos responsables.

"Ella no se suicidó, a ella la mataron, a ella la mataron, a ella la torturaron, mi hermana tiene muchos signos de tortura, de golpes", dijo Margarita.

Vecinos, amigos y la sociedad civil, exigen justicia y que se esclarezca el caso.

"Que lleguen al fondo de esta situación y que den con las personas responsables, con las verdaderas personas responsables de esto, porque mi amiga no se auto ahorcó, a mi amiga la torturaron, todo lo que trae en su cuerpo, no, ella no se lo pudo haber hecho", expresó Karla Alonso, amiga de la víctima.