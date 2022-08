Aeroméxico encabeza lista de quejas: “Le encanta echarle la culpa al aeropuerto y al gobierno”, dice Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó en la Mañanera que Aeroméxico encabeza la lista de quejas -por retrasos o cancelaciones- que se recibieron en el periodo vacacional.

“La mayoría de las quejas se concentran en Aeroméxico y en el aeropuerto de la Ciudad de México es donde más quejas han presentado”, dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el retraso ha disminuido en la semana que termina. Explicó que más del 90 por ciento de las quejas que se presentan se resuelve a favor de los consumidores y en la mayoría de los casos se concilia.

“A la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto, y de paso al gobierno federal, pero la realidad y lo podemos ver en los vuelos de la mañana ha sido muy común en Aeroméxico que lleguen incompletos el equipo que opera la aeronave”, argumentó.

“Cuando falta una sobrecargo, un sobrecargo en la mañana se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos", señaló el funcionario.

Yo me imagino eso no tengo la prueba de ello, pero digamos es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen Covid y que se van a ir a hacer la prueba, pero con una sola persona que falte no sale el vuelo tienen que buscar a quién suple a la sobrecargo o al sobrecargo”, abundó.

El titular de Profeco dijo que esta situación se ha presentado principalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México.

RMG