Advierten graves peligros tras caída de vacunación infantil en México: "En riesgo la supervivencia"

Al menos 70 Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) han emitido un comunicado conjunto en el cual alertan al Gobierno de México respecto al bajo índice de vacunación infantil que se ha registrado en años recientes, lo que podría generar el resurgimiento de enfermedades ya erradicadas o brotes de otras que ya están controladas.

Así lo dio a conocer en entrevista con El Heraldo de México la Directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children, Nancy Ramírez, quien hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que se implemente un plan emergente de salud destinado a atender los rezagos en vacunación que se están encontrando en el país.

Así lo evidenciaron los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (ENSANUT) 2021, la cual reveló que en México solamente el 27.5 por ciento de las niñas y niños menores de un año de edad cuenta con el esquema de vacunación completo, lo que sigue reflejando una baja cobertura y podría detonar futuros brotes de enfermedades.

"Graves" los bajos índices en la cobertura de vacunación: Save the Children

La baja cobertura de vacunación podría detonar futuros brotes de enfermedades. FOTO: Cuartoscuro

Para Nancy Ramírez estos resultados de baja cobertura que aportó la ENSANUT, encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, reflejan una situación "muy grave porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los países tengan coberturas por encima del 90 por ciento, para con ello evitar brotes de enfermedades para las que existen estas vacunas", destacó.

Ramírez advirtió que "nuevamente nos estamos encontrando con coberturas del esquema completo de vacunación, para niñas y niños menores de un año de edad, muy bajos; es decir solamente el 27.5 por ciento cuenta con el esquema de todas las vacunas que tendrían que tener" a esta edad, lo que se podría reflejar en un riesgo para la supervivencia de los menores.

"Con este nivel tan bajo de vacunación, a lo que nos estamos enfrentando en principio, es a un riesgo para las niñas y niños en términos de salud, de su propia supervivencia. Pero también a un riesgo para toda la sociedad mexicana porque finalmente, al no estar vacunada una sociedad, estamos más expuestos a que surjan estos brotes" de enfermedades, enfatizó.

ONG´s hacen llamado a unir esfuerzos para incentivar la vacunación

Ante este panorama, la Directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, así como otras 70 ONG´s, hizo un llamado al Gobierno mexicano a implementar, en corresponsabilidad con todos los sectores (privado y social), un plan de acción para incrementar la cobertura de vacunación entre los menores de un año de edad.

Si bien Nancy Ramírez destacó que México cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo, desde el año 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas de los últimos 20 años: "Desde 2018 se registró una cobertura muy baja, en esa fecha solo eran el 18.5 por ciento (los menores vacunados), es decir, en este periodo 2018-2021 hubo un incremento de 9 por ciento, que es importante, que refleja esfuerzos y que sin embargo, sigue siendo muy bajo y sigue representando un riesgo muy importante."

A esta tendencia se sumó la pandemia de Covid-19 y sus implicaciones, como el extendido confinamiento que motivó a millones de personas a reducir sus traslados y evitar, a no ser que fuera necesario, acudir a determinados lugares, incluidos hospitales y centros de salud. "Esto se tradujo en que las personas dejaron de aplicarse las vacunas y en 4 de cada 10 hogares mexicanos, de los estratos económicos más desprotegidos, reportaron interrupciones en la aplicación de las mismas", se lee en el comunicado difundido por las ONG´s la semana pasada.

Cobertura en inmunización de enfermedades en descenso

En México solamente el 27.5 % de las niñas y niños menores de un año de edad cuenta con el esquema de vacunación completo. FOTO: Cuartoscuro

La ENSANUT evidenció además la caída en los índices de inmunización de ciertas enfermedades en México; por ejemplo, en el caso de la vacunación contra formas graves de tuberculosis (vacuna BCG), en 2020 la cobertura bajó 28%, a pesar que hasta 2018 esta vacuna contaba con una de las coberturas más altas (97.3 %). Otras vacunas que presentan rezago importante a nivel nacional son la vacuna contra la Hepatitis B, con una cobertura del 56.7 % a nivel nacional, seguida de la vacuna Pentavalente con un 70.1 % de cobertura en niñas y niños de 1 y dos años de edad.

Mientras que la vacuna del Neumococo presenta una tasa de 86.6 % de cobertura a nivel nacional. Save the Children indicó en su comunicado que además de proteger la supervivencia y la salud de la niñez, la vacunación representa ahorros importantes para la salud pública, por ejemplo, disminuye hasta 75 % los gastos de enfermedades provocadas por infecciones intestinales. Además que protege al país frente a riesgos y amenazas relacionadas con este ámbito.

"De no contar con las coberturas recomendadas, el riesgo de brotes y resurgimiento de enfermedades es una amenaza latente que podría reflejarse en pérdidas humanas, pérdidas económicas, afectaciones en el desarrollo de las personas y de sus familias, y un incremento en los gastos de salud tanto públicos como privados," se detalla en el informe.

Desabasto de vacunas, el principal motivo: ONG´s

La ENSANUT evidenció además la caída en los índices de inmunización de ciertas enfermedades en México. FOTO: Cuartoscuro

Entre los factores que llegaron a incidir en los bajos índices de inmunización a nivel nacional se encuentra en primer lugar el desabasto de vacunas, destacó Nancy Ramírez: "El que tenemos detectado como principal (factor), tiene que ver muchas veces con un desabasto de vacunas. Lo que vemos que está sucediendo es que cuando las familias acuden a las unidades de salud a poner las vacunas a sus hijas e hijos muchas veces no está disponible la vacuna en ese momento, entonces la unidad de salud les pide que regresen después, cuando ya esté disponible", declaró.

Sin embargo, muchas de estas personas. ya no regresan a la unidad médica debido en muchas ocasiones a las largas distancias que hay de por medio y al gasto que representa cada traslado: "Lo que pasa, sobre todo en las comunidades más vulnerables, más marginadas, en situación de pobreza, para las familias es muy difícil una segunda vez, por diferentes circunstancias. En principio porque las unidades de salud pueden estar lejos de sus hogares, porque tienen un costo de transporte para las personas," refirió.

Ramírez también destacó la pandemia de Covid-19 como un factor que influyó estos resultados: "En Save the Children en forma reciente levantamos una encuesta en la Península de Yucatán con algunas comunidades, precisamente para identificar cuáles eran las causas. Volvieron a coincidir con la causa principal, el desabasto, pero también en el contexto del Covid, sí hay personas que nos están reportando que debido a Covid no asistían a las unidades de salud por temor al contagio o por el propio confinamiento que hubo en su momento", aseguró.

Faltan insumos y personal en centros de salud y hospitales, denuncian

ONG´s exigen al Estado mexicano garantizar los derechos de las niñas y los niños, particularmente en el caso del derecho a la vacunación. FOTO: Cuartoscuro

Además, la colaboradora de Save the Children destacó que en los centros de salud, clínicas e incluso hospitales también se reportó desabasto de insumos o de personal para aplicar las vacunas: " También porque para las unidades de salud, por la saturación (de pacientes en pandemia), tampoco hay insumos, como las jeringas; el alcohol; el algodón, etcétera. Y los propios recursos humanos para aplicar las vacunas, entonces hay un factor que se observa a raíz de la pandemia por Covid, que se suma al desabasto", destacó.

No obstante, Ramírez hizo énfasis en que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no destaca como uno de los principales motivos por el cual existe en el país un bajo índice de inmunización: "Sí es importante resaltar es que no ha sido solo el tema del Covid, ni una falta de desinterés de la población, sino que en realidad es una situación que ya viene de tiempo atrás, insisto, en 2018 ya teníamos un indicador, incluso más bajo del que tenemos hoy, y a eso se suma lo que está pasando por Covid."

La funcionaria destacó que a partir de que se difundió la ENSANUT 2021 el Gobierno federal no ha emitido posicionamiento alguno en torno a este tema en particular: "No hemos conocido de ningún posicionamiento oficial del Gobierno federal, nosotros desde Save the Children tenemos un papel de exigencia al Estado mexicano para garantizar los derechos de las niñas y los niños, particularmente en este caso el derecho a la vacunación, y en paralelo, siempre tratamos de tener un trabajo coordinado con ellos para poder impulsar estos temas", indicó.

ONG´s han implementado campañas de promoción de la vacunación

ONG´s alertan del bajo índice de vacunación infantil que se ha registrado en México en años recientes. FOTO: Cuartoscuro

Nancy Ramírez destacó que en años anteriores la ONG ha implementado campañas de promoción de la vacunación con el Estado Mexicano: "Hemos estado en diálogos desde hace algunos años, al menos un par de años, con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que pertenece a la Secretaria de Salud, que lleva el Programa Universal de Salud, donde juntos (Save the Children) hemos implementado una campaña de promoción de la vacunación en medios digitales, pero también ahora en alianza con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas lo estamos haciendo, en comunidades indígenas", refirió.

Estas campañas intentan combatir la desinformación que existe en muchas familias respecto a la importancia de la aplicación de las vacunas, enfatizó:" Atender la causa que está relacionada con la falta de información y de sensibilización que tienen muchas familias en relación con la importancia de las vacunas, y las vacunas que toca que se apliquen a las niñas y niños. Entonces hemos estado haciendo este importante esfuerzo con el Gobierno mexicano. Pero también reconocemos que esto no es todo, que es un eje que se tiene que trabajar; la parte informativa de estas campañas que estamos haciendo juntos. Pero hace falta fortalecer otros elementos, entre ellos el abastecimiento de las vacunas", apuntó.

Finalmente, Ramírez hizo un llamado también a las familias a que vacunen a los pequeños y que, en caso de que exista desabasto alcen la voz para dar a conocer esta situación: "También queremos hacer el llamado a la sociedad mexicana a que en corresponsabilidad se aseguren de revisar las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos y de sus familiares, porque hay vacunas para todas las edades y que efectivamente acudamos a las unidades de salud y hagamos una exigencia de que las vacunas estén disponibles."

