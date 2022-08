Valida el Tribunal triunfo de Américo Villarreal; desecha impugnación del PAN

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral de Tamaulipas declaró válida la elección que acredita al doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas para el periodo 2022-2028.

Con esta resolución de los magistrados y magistradas, se desecha la impugnación interpuesta por el PAN y ratifica el voto de los tamaulipecos del 5 de junio, la constancia de mayoría expedida por el INE y expedición del Bando Solemne del Congreso del Estado.

La resolución contó con el voto a favor de los magistrados Edgar Iván Arroyo, René Osiris Sánchez y de la magistrada Gloria Reyna Hagelsieb, mientras que la magistrada Blanca Heladia Hernández expuso un voto particular discrepante al proyecto resolutivo.

Villarreal Anaya, ganó la elección por más de 731 mil votos de los tamaulipecos en la elección del domingo 5 de junio, y ahora este sábado lo ratifica el Tribunal Estatal Electoral.

Edgar Danés, ponente del proyecto de resolución, respondió al reclamo del PAN: “No se puede anular una elección porque sería destruir la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas”.

“Se declaran infundados por inoperantes e ineficaces los agravios presentados por el PAN y su medio de impugnación y se confirma en todas sus partes el acuerdo firmado”, determinó el resolutivo precisó Edgar Danes, identificado con la clave TE-RIN 32/2022.

El Tribunal Estatal Electoral ratificó la victoria de Américo Villarreal en los comicios del 5 de junio

FOTO: Especial

“El PAN pidió la anulación de la elección, pero no solicitó que se celebre otra”, expresó sorprendido el Magistrado Edgar Danés quien en una prolongada defensa de su proyecto de resolución expuso que Acción Nacional no acreditó pruebas convincentes, objetivas o materiales.



“La Sala Superior ha dicho que son pruebas técnicas que carecen de validez probatorio de pleno”, argumentó.



Respecto a la supuesta violencia generalizada argumentada por el PAN, Danés Rojas aseguró que no hay un solo reporte de ninguna dependencia estatal o federal que señale actos graves o violentos en la jornada electoral.



“El propio gobernador Cabeza de Vaca dijo el día de la elección que había sido una jornada con normalidad”.

“Anular una elección es decirle al pueblo que su opinión no contó el día de la elección”, precisó.

Por su parte, el magistrado Edgar Iván Arroyo expuso que la supuesta intervención de un grupo armado en varios municipios no está acreditada, “no está probado en el expediente”, dijo.

El próximo lunes el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, anunciará la Comisión de Transición que recibirá la administración saliente y se iniciarán los preparativos para la toma de protesta el 1 de octubre.

