Acusan a García Cabeza de Vaca de dejar en bancarrota a Tamaulipas

Abogados y diputados de Morena acusaron este lunes que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dejará a Tamaulipas en bancarrota, con una deuda directa de más de 15 mil 700 millones de pesos, 33 por ciento más respecto al último trimestre de 2016.

Además, denunciaron que el mandatario estatal panista intenta asignar 30 patentes de notarías públicas. En conferencia de prensa, integrantes del equipo jurídico de Morena, junto con legisladores federales y locales, además del delegado del CEN, Ernesto Palacios Cordero, denunciaron las acciones del gobernador.

“Cabeza de Vaca no quiere asumir que perdió el estado y que será desalojado del poder en pocas semanas. En lugar de rendir cuentas y facilitar el proceso de entrega-recepción, anda intentando socavar las bases de gobernabilidad de la próxima gestión”, denunció el abogado Jesús Eduardo Govea Orozco.

Señalaron dos iniciativas presentadas por el gobernador que provocan “fractura constitucional y daño sustantivo a la democracia”.

La primera es la modificación indebida del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el presente ejercicio fiscal, con el fin de permitirle a Cabeza de Vaca la posibilidad de hacer operaciones derivadas del crédito formalizado el 23 de septiembre de 2021 con Banorte, por mil 200 millones de pesos.

“Esta acción deja al descubierto un nuevo intento por dañar, por desfalcar las finanzas pública. Esto no sería posible si no contara con cómplices”, expuso Govea Orozco.

Afirmó que en contubernio con el diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, pretenden adecuar de manera inmediata una disposición para realizar actos financieros en detrimento del dinero público.

“Cabeza de Vaca quiere dejar al ejecutivo comprometido, sin recursos y sin capacidad para actuar. No lo van a lograr, porque no lo vamos a permitir”, aseguró. “Cabeza de Vaca no sabe perder, ni quiere irse y no lo quiere hacer con decoro republicano. No está asumiendo que todo ese entramado tendrá consecuencias ustedes la verán próximamente”, indicó.

Asimismo, denunció que de última hora el gobernador del Estado pretende asignar treinta patentes de notarías públicas.

Govea Orozco agregó que promoverán las acciones legales conducentes por la vía penal y se solicitará juicio político al presidente de la Diputación Permanente por ejercer atribuciones que constitucionalmente no le corresponden.

Acusaron al gobernador de desfalcar las cuentas

Blanca Araceli Narro Panameño, diputada federal, aseguró que el gobernador no quiere rendir cuentas, no quiere entregar el poder y está obsesionado en malograr el proceso de entrega-recepción, pues “quiere intoxicar el ambiente político para que no se aprecie el desastre que ha sido su gobierno”.

Consideró que el mandatario busca blindarse y traspasa indebidamente atribuciones a la Fiscalía y pretende un cerco de impunidad que le va a ser imposible sostener más allá del 1 de octubre.

Sostuvo que el mandatario estatal “es un político acabado, desesperado, sin escrúpulos, que ha malversado su capital reputacional, pero que cree que todavía tiene poder y tiempo para hacer un daño irreversible”.

En la misma conferencia, Úrsula Salazar Mojica, diputada local, dijo que quieren “que el pueblo se entere de todo este daño que están haciendo, no podemos permitir que el pueblo no se entere de lo que están haciendo en lo oscurito”.

Recordó que Cabeza de Vaca es el gobernador más sancionado en todo el país por violar las leyes electorales.

Puntualizó que ha sido sancionado cuatro veces por el órgano electoral local y en dos ocasiones más por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reiteró que Morena no se va a quedar de brazos cruzados y anunció que acudirán todas las instancias para dejar constancia y exigir la restitución de la legalidad.

“Pediremos que se rindan cuentas, se asuman las responsabilidades y se respete la voluntad expresada en las últimas elecciones en la cual eligieron al doctor Américo Villarreal Anaya para que lidere la transformación para el cambio con esperanza que todos merecemos”, manifestó.

Sigue leyendo:

Precio de tortilla se incrementará en Tamaulipas a partir de agosto

Tampico: garantizan el abasto de agua, pero piden cuidarla

Américo Villarreal promueve proyectos de inversión por mil 600 mdp para Tamaulipas