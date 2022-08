Claudia Sheinbaum advierte a Sonora Grill: "Ya no hay acuerdos en lo oscurito"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le recordó al Sonora Grill que ya no hay acuerdos en lo "oscurito".

Esto después de que personal de la cadena de restaurantes intentó acercarse al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), para atender el asunto de presunta discriminación.

"Que quede muy claro: este no es un tema político, no entendemos por qué quieren, los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el Gobierno de la Ciudad, si estaban acostumbrados a eso, pues se les acabó, llegó la Cuarta Transformación.