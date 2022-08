"Herly RG" fue "escondida" en un restaurante "pipirisnais" por su color de cabello

La polémica sobre presuntos actos de racismo en el restaurante “Sonora Grill Prime”, de Polanco, en Ciudad de México. Ahora, “Herly RG”, famosa por hablar sobre problemas sociales por medio de la sátira, se dio cuenta que ella también fue víctima de discriminación en otro restaurante tras hacer un clip de ese tema.

El restaurante Sonora Grill ha causado polémica los últimos días, luego que por medio de redes sociales se denunciaron presuntos actos racistas en contra de los comensales. Las críticas no sólo incluyen el tema de la presunta segregación de clientes por su tez, sino también por la calidad de los productos y los precios.

“Herly” confirmó que fue víctima de racismo

La influencer había publicado un TikTok para criticar con su conocido humor las supuestas prácticas de Sonora Grill, pero en los comentarios le confirmaron que ella también fue víctima de la segregación por el tinte que traía en su pelo en otro establecimiento, "Mochomos", para ser exactos.

En su cuenta de Twitter detalló que se dio cuenta que la “escondieron en otro restaurante”. "Una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí en uno por mi color de cabello extravagante y me quedé así, ALV", escribió.

Luego de eso, una mujer que aseguró haber trabajado en ese lugar “confirmó” que sí fue discriminada, "yo trabajaba de hostess en 'Mochomos' y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió", le mencionó.

