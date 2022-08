VIDEO: Niño se “roba” la limosna de la iglesia y se hace viral

Las travesuras de los niños sin duda alguna sacan risas a los adultos, por su puesto a su padres pero cuando estas habilidades pasan de nivel y estas ocurrencias salen de nivel.

Así fue cómo se viralizó este gracioso caso en el que un pequeño hace de las suyas y se queda con la limosna que tenía que echar a la canasta de la parroquia.

En la grabación que ya dio vuelta en las redes sociales se observa que una familia está celebrando una misa pero como parte del ritual que ya es común, cuando los religiosos acercan una canasta a los fieles para que quien lo desee otorgue una limosna o lo que llaman diezmo.

Pero lo que más causó risa de este TikTok fue que el niño finge tirar el dinero a la canasta, pero en el instante en el que monaguillo se aleja, con risas mira a su familia y les enseña que el dinero que sus padres le dieron para que diera a la iglesia en realidad lo dejó en sus manos.

Pero para que la acción fuera disimulada cambio de mano pasando el dinero de una a otra, y gracias a esto fingió que en realidad sí daba el dinero a la iglesia, pero en realidad ya se había quedado con todas las monedas.

Algunos pensarían que sería regañado por sus padres pero fue todo lo contrario, todos los integrantes de la familia comienzan a reírse y voltean a ver al pequeño quien no tiene más que poner cara de pícaro.

¿Los padres lo debieron permitir?

Como era de esperarse el video generó una ola de graciosos comentarios y ya acumula más de 5 millones de reproducciones, junto con ellas cientos de comentarios hay quienes criticaron el hecho, pues no se debe aplaudir el robo, ya que de pequeños pueden creer que es algo normal y replicarlo de mayores.

Mientras que muchos otros lo tomaron con humor y defendieron al travieso niño argumentando que es solo una conducta a modo de burla y no es un robo como tal, pues no tomó dinero de la canasta sino que sólo no entregó lo que le habían dado sus padres.

"Eso no está bien, los padres no deberían dejarlo, lo podría replicar de grande".

"La limosna es para el más necesitado, y creo que necesitaba comprar unas papitas".

"Ese muchacho será político, claro que sí".

"Una vez a mi me pasaron el dinero de toda la fila y eran como 200 pesos y me guarde 50 ,me descubrieron cuando me compre un pan afuera".

"Ya entendí, el niño no dio la limosna por que miren con que brazo lo da y en el otro brazo tiene el dinero, entonces no dio el dinero".