VIDEO: Se queda dormido en el cine y lo dejan encerrado

Un nuevo video se difundió en la ya conocida plataforma de TikTok que ha causado bastantes risas a internautas pues el video de este usuario cuenta una historia bastante chuzca y que incluso ya ha dejado miles de reproducciones.

Y es que pensaríamos que es común acudir al cine los fines de semana pues muchas personas prefieren asistir en esos días ya que hay quienes tienen la disposición de ir en esos días, pero resulta que algunos cinéfilos cargan con el cansancio de todo los días de trabajo y suele pasar que se quedan dormidos.

Así fue cómo le pasó a este chico que, después de asistir a una función de cine, se quedó dormido en la sala y los trabajadores ni si quiera se percataron que ahí estaba, es más, ni lo despertaron, por lo que se quedó encerrado dentro de salas de cine.

Pero fue al despertar cuando la curiosidad lo invadió y esto fue lo que dijo:

"¿Y los empleados?", dijo el tiktoker @mikesanchezoficial mientras grabó al rededor mostrando el lugar para evidenciar que efectivamente estaba solo en medio de la dulcería.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", agregó el joven en su video de TikTok.

El gracioso momento ocurrió en un cinema de Querétaro y lo mejor de lo ocurrido es que todo quedó filmado y lo subió a su TikTok, en donde rápidamente se volvió viral por su reacción.

Una vez que despertó, salió de la sala y comenzó a caminar por la plaza y las instalaciones del cine pero evidentemente todo se encontraba cerrado.

"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", dijo entre risas nerviosas.

Hasta el momento cuenta con 3.5 millones de "Me Gusta" y más de 23 mil comentarios, más de 48 mil compartidas y casi 4 millones de reproducciones.

Por su puesto que los graciosos mensajes no se hicieron esperar:

"Ya está cerrado. Tu actitud al 1000 es la onda".

"Llama a los bomberos".

"Ríe para no llorar jsjsjs".

"El wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras".