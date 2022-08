Alfredo Jalife enfrenta en vivo a Hernán Gómez en tensa entrevista: "No te mereces mis puntos de vista"

El especialista en geopolítica Alfredo Jalife y el periodista Hernán Gómez vivieron una tensa entrevista de la que el también analista político terminó retirándose, esto debido a sentirse atacado por el entrevistador, a quien le dijo: "No te mereces mis puntos de vista", generando un debate en las redes sociales.

Aunque la entrevista no es reciente, fue esta semana cuando la platica de Jalife y Gómez se volvió tendencia, pues dividió los puntos de vista de los internautas, ya que mientras algunos defienden la postura del especialista al haberse retirado, otros han visto este acto como un desplante.

Alfredo Jalife enfrenta en vivo a Hernán Gómez

Fue el propio Hernán quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer lo sucedido con Alfredo Jalife, afirmando que en la entrevista con el doctor, éste se había molestado con algunas preguntas y tomó la decisión de retirarse. "Me parece importante dejar constancia de esto para proteger mi labor como periodista", agregó.

Jalife externó que sentía que las preguntas que se le hacían eran negativas y el entrevistador se la había pasado "golpeándolo", porque las preguntas eran muy negativas. "No has preguntado nada positivo en toda la entrevista, de haber sabido no hubiera venido", apuntó.

Ante la queja del geopolítico y doctor, Gómez intentó seguir con la entrevista y aseguró que lamentaba que viera de esa forma el cómo se esteba llevando la entrevista, sin embargo, el también abogado no cedió y decidió terminar la plática, pidiendo que sólo se le hiciera una pregunta más, pues consideraba que el tema estaba "muy sesgado".

"Te eché porras, vienes y me golpeas", afirmó Alfredo Jalife, quien indicó que no se le estaba reconociendo sus méritos, pues sólo se estaba hablando de lo negativo en su carrera, como la polémica sobre la comunidad judía.

Finalmente, el abogado y analista político decidió retirarse de la entrevista, no sin antes decir: "No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional eres una decepción".

SIGUE LEYENDO:

AMLO critica estudio del CEESP: “No es una análisis serio y es tendencioso para atacarnos”